Medien: Ten Cate soll Bondscoach werden

Montag, 24.04.2017

Hans van Breukelen, Sportdirektor beim niederländischen Verband KNVB, hat mit dem ehemaligen Assistenztrainer der Klubs Ajax Amsterdam, FC Chelsea und FC Barcelona am Samstag ausführlich in Abu Dhabi gesprochen. Die Stars Arjen Robben und Wesley Sneijder sowie der frühere Bayern-Coach und wohl zukünftige KNVB-Vorstandsvorsitzende Louis van Gaal sollen mit der Wahl einverstanden sein.

"Wir hatten ein ausführliches Gespräch von zweimal vier Stunden in einem Hotel. Ich bin interessiert und warte ruhig ab", sagte der Bondscoach-Kandidat dem Telegraaf. Ten Cate ist derzeit Cheftrainer von Al-Jazira. Nächste Woche kann er mit dem Klub vorzeitig die Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate gewinnen.

Auch Dick Advocaat im Gespräch

Sportdirektor van Breukelen unterbrach seine Rückreise nach Amsterdam am Sonntag in Istanbul. Dort sprach der Europameister von 1988 auch mit dem früheren Bondscoach Dick Advocaat (69), der in der Türkei noch bis zum Saisonende Cheftrainer bei Fenerbahce ist. Advocaat wird als Ersatzkkandidat gehandelt.

Der KNVB möchte vor dem nächsten Länderspiel am 31. Mai gegen Marokko den neuen Bondscoach präsentieren. Das nächste WM-Qualifikationsspiel findet am 9. Juni gegen Luxemburg statt. Der WM-Dritte von 2014 hat noch fünf Quali-Spiele zu absolvieren. In der Gruppe A steht das Team auf dem vierten Platz hinter Frankreich, Schweden und Bulgarien.

