Redknapp beerbt Zola

Dienstag, 18.04.2017

Trainer-Urgestein Harry Redknapp wird Nachfolger des Italieners Gianfranco Zola als Teammanager des englischen Fußball-Zweitligisten Birmingham City. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 70 Jahre alte Redknapp hatte im vergangenen Jahr kurzfristig für zwei Spiele als Interims-Nationaltrainer in Jordanien gearbeitet. Seine erfolgreichste Zeit hatte er beim FC Portsmouth, den er 2003 in die Premier League und 2008 zum FA-Cup-Triumph führte, sowie bei Tottenham Hotspur. Die Spurs schafften 2010 unter Redknapp erstmals die Qualifikation für die Champions League, der Coach wurde zum "Trainer des Jahres" in England gekürt.

Zola (50) hatte am Montag nach dem 0:2 gegen Burton Albion die Konsequenzen aus einer stetigen Talfahrt seit seiner Amtsübernahme im Dezember gezogen, als der Klub noch den achten Platz belegt hatte. Nach zwei Siegen aus 22 Spielen hat City nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

"Ich habe mich selbst entlassen. Ich übernehme die volle Verantwortung für die schlechten Ergebnisse. Es ist nicht so, dass ich es mag, die Brocken hinzuschmeißen, aber Birmingham hat Besseres verdient", sagte der ehemalige Weltklasse-Offensivspieler Zola.

Erstes Spiel für Redknapp mit City ist das Birmingham-Derby am Sonntag bei Aston Villa.

Alle Internationalen Fußball-News im Überblick