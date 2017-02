Tschechien: Kone rettet Keeper das Leben

Sonntag, 26.02.2017

Als Kone bemerkte, dass Berkovec das Bewusstsein verloren hatte, griff er schnell ein und verhinderte somit, dass der Torhüter erstickt.

Berkovec, der die Nacht im Krankenhaus verbrachte, bedankte sich bei seinem Retter. "Ich bin froh über die schnelle Hilfe", schrieb er bei Facebook. Eine CT-Untersuchung ergab, dass er wohl keine bleibende Schäden erlitten hat.

Kone bereits Experte

"Hut ab. So sollten Spieler miteinander umgehen", sagte auch Slovacko-Trainer Michal Kordula.

Das war nicht das erste Mal, dass Kone in einem solchen Fall eingreifen musste. Der Nationalspieler Togos erklärte, dass er schon "einmal in Thailand und zweimal in Afrika" Spieler vor dem Ersticken bewahrte.

Das Spiel zwischen Bohemians und Slovacko endete 0:0.

