De Boer: "Ronaldo ist ein Showman"

Donnerstag, 26.01.2017

Im Interview mit Goal lobte ehemalige Weltklassefußballer seinen Ex-Coach Louis Van Gaal, unter dem de Boer in seiner Jugend trainierte. Allerdings betonte er: "Man muss aber auch sehen, dass er viele seiner Eigenschaften nur an den Tag gelegt hat, um das Team zu schützen. Viele wissen nicht, dass er sehr warmherzig, dass er ein Familienmensch ist."

Ein weiterer Trainer, der es ihm angetan hat, ist Pep Guardiola, mit dem er einst beim FC Barcelona zusammen spielte. Die Leute sagen immer, Guardiolas Defensive sei die Schwäche. Natürlich ist sie das! Seine Teams sind so weit weg vom eigenen Tor, die Viererkette hat einen unfassbar großen Raum im Rücken. Und trotzdem gewinnen seine Teams. Weil sie den Ball haben", lobte de Boer die Philosophie des Spaniers, der auch mit Lionel Messi große Triumphe feierte.

Dabei ist der Argentinier für de Boer der beste Fußballer aller Zeiten, der dabei noch natürlich geblieben sei. "Ich mag Cristiano Ronaldo, aber er ist eher ein Showman. Bei Messi ist alles natürlich, seine Dribblings. Für mich ist er Superman auf dem Platz", zieht der ehemalige Bondscoach einen Vergleich.

Damit es noch andere Talente einmal in die Weltspitze schaffen, sei es wichtig ihnen mehr Zeit geben. Angesprochen auf Amin Younes sagte de Boer: "Er ist aber immer noch jung, erst 23. Als ich in diesem Alter war, habe ich Fußball überhaupt erst verstanden. Wir müssen mit Talenten geduldiger sein. Du weißt nichts, wenn du so jung bist."

Cristiano Ronaldo im Steckbrief