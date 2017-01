Galatasaray gibt Podolski nicht ab

Montag, 30.01.2017

In der Türkei ist Lukas Podolski zu einem der Publikumslieblinge aufgestiegen. Nach Gerüchten um einen Wechsel in Richtung China, schritt Galatasaray-Vorstand Levent Nazifoglu nach dem 6:0-Sieg über Akhisar Belediyespor entschieden ein.

"Ich habe in der Kabine zu Lukas gesagt, dass er nirgendwo hingeht, sondern bei uns bleibt", gab er im Anschluss an die Partie zu Protokoll. Nazifoglu schickte eine deutliche Botschaft an Podolski: "Wir lieben ihn, wir brauchen ihn." Gebunden ist Podolski noch bis mindestens 2018 in Istanbul.

