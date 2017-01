Webb: Drogba bekam Gelb wegen Toilettengang

Sonntag, 29.01.2017

Gegenüber BT Sport erzählte er, wie er die zweite Halbzeit in einer Partie gegen Middlesbrough wieder anpfiff, während Drogba noch auf dem stillen Örtchen saß und den Beginn des zweiten Durchgangs deshalb schlichtweg verpasste.

"Er hat sich gerade noch die Hosen hochgezogen, als er wieder auf den Platz kam", so Webb, der dem Ivorer für das Zuspätkommen die Gelbe Karte zeigte. Webb war danach gefragt worden, was die verrückteste Karte in seiner Referee-Karriere war.

