Für "Chape": Brasilien gewinnt Benefizspiel

Donnerstag, 26.01.2017

Den Siegtreffer der Selecao im mit rund 19.000 Zuschauern halb gefüllten Estadio Nilton Santos, bei den Olympischen Sommerspielen vor wenigen Monaten Schauplatz der Leichtathletik-Wettbewerbe, markierte Stürmer Dudu (46.) von Meister Palmeiras SE.

Bei den vom 33 Jahre alten Veteranen Robinho angeführten Brasilianern mit einem Teil des goldenen Olympiakaders von Rio kamen auch die früheren Bundesligaprofis Diego (Bremen, Wolfsburg), Fagner (Wolfsburg) und Pedro Geromel (Köln) zum Einsatz.

Vor der Partie wurden die vier brasilianischen Überlebenden des Absturzes des Charterfliegers, der die Chapecoense-Delegation samt Journalisten und Ehrengäste zum Final-Hinspiel der Copa Sudamericana nach Medellín bringen sollte, geehrt.

Nach dem Unglück in der Nacht zum 29. November des vergangenen Jahres, bei dem 71 Menschen ums Leben kamen, hatte die Bevölkerung in der kolumbianischen Stadt tagelang große Anteilnahme gezeigt, was in Brasilien viel Beachtung fand.

