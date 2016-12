Neymar will für Flamengo spielen

Donnerstag, 29.12.2016

Wie der 24-Jährige nun aber verriet, hat es ihm neben Santos noch ein ganz anderer brasilianischer Top-Klub angetan. "Wenn ich könnte, würde ich gerne für Flamengo spielen", erklärte er im Anschluss an das Game of Stars im Maracana zu Ehren der Opfer von Chapecoense.

"Es wäre eine große Ehre für mich, im Maracana (Heimspielstätte von Flamengo, d. Red.) zu spielen. Ich würde dort den ganzen Tag spielen, das ist ein Klub, für den ich spielen will", fuhr Neymar fort. "So Gott will, werde ich eines Tages für Flamengo spielen."

Neymar im Steckbrief