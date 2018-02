Europa League: Michy Batshuayi rettet BVB in der Nachspielzeit den Sieg gegen Atalanta

NBA Sa 17.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV -

Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal

Borussia Dortmund hat das Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger bezwang Atalanta Bergamo spät mit 3:2 (1:0). Das Rückspiel im Mapei Stadio in Reggio Emilia findet am 22. Februar um 21.05 Uhr statt.

Der BVB hatte bei eigenem Ballvortrag Probleme mit der gut organisierten Atalanta-Defensive. Dortmund wirkte bisweilen einfallslos und offenbarte unter Druck technische Mängel.

Ein gänzlich anderes Gesicht zeigte die Borussia bei Gegenstößen. Die Gäste aus Bergamo waren durchaus gewillt, das Spiel zu gestalten, blieben jedoch zu häufig an der kompakten, zweikampfstarken Hintermannschaft des BVB hängen. Das erschreckend schwache Gegenpressing der Italiener wusste die Stöger-Elf auszunutzen.

Nach Ballgewinn schaltete Dortmund schnell um und überbrückte die entstandenen Freiräume durch präzises Kombinationsspiel - so auch beim 1:0 durch Schürrle (30.). Dortmund hatte die deutlich besseren Chancen und hätte bereits durch Reus (6.), Schürrle (17.) oder Pulisic (24.) höher in Führung gehen können.

Nach der Pause ließ der BVB die Ordnung der ersten 45 Minuten plötzlich vermissen. Der Ausgleich von Ilicic, begünstigt durch einen eklatanten Stellungsfehler von Toljan und eine nicht geahndete Abseitsstellung, war Bergamos erster Schuss auf das Tor von Bürki.

Die Italiener deuteten an, wieso sie nach Zenit St. Petersburg (16 Punkte) die zweitbeste Gruppenphase gespielt hatten (14 Punkte). Dennoch ist der Dortmunder Sieg hochverdient und hätte ohne den Tiefschlaf zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlicher ausfallen können - auch durch die Hereinnahme des starken Götze, der beide Tore von Batshuayi klasse vorbereitete.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Schürrle (30.), 1:1 Ilicic (51.), 1:2 Ilicic (56.), 2:2 Batshuayi (65.), 2:3 Batshuayi (90.+1)

Julian Weigl wird aufgrund seiner dritten Gelben Karte in der laufenden Europapokalsaison im Rückspiel fehlen.

Erst zum dritten Mal unter Peter Stöger ging der BVB mit einer Führung in die Pause (zuvor beim 3:2 in Köln, 1:0 zur Pause).

Es war Ilicics zweiter Doppelpack in der Europa League, zuvor gelang ihm das im November 2015 für Florenz bei Lech Posen.

Der Star des Spiels: Andre Schürrle

Offensiv wie defensiv präsent, gute Körpersprache und Torgefahr: Schürrle gab die meisten Torschüsse ab (4), erzielte das 1:0 nach anspruchsvoller Ballannahme selbst und initiierte das 2:2 von Batshuayi durch einen Ballgewinn in der eigenen Hälfte.

Der Flop des Spiels: Bryan Cristante

Sinnbildlich für das ganze Team war Cristante als zentraler Mittelfeldspieler verantwortlich für 23 Ballverluste. War gegen Weigl und den häufig aus der Tiefe kommenden Batshuayi sowie später gegen Götze überfordert, gewann nur 35 Prozent seiner Zweikämpfe.

Der Schiedsrichter: Daniel Stefanski

Der Pole verpasste es früh in der Partie, das richtige Strafmaß zu finden. Sowohl Toprak als auch Freuler hätten bereits nach 20 Minuten Gelb sehen müssen. In der Folge entwickelte sich eine ruppige Begegnung, die Stefanski erst wieder in den Griff bekommen musste. Das Schiedsrichtergespann übersah einige Nickligkeiten sowie eine klare Abseitsstellung in der Entstehung des Ausgleichstreffers. In der 53. Minute hätte Atalanta einen Elfmeter bekommen können, als Toprak Ilicic im Strafraum in die Hacken sprang. Doppeltes BVB-Glück: Weigl hätte durchaus mit Gelb-Rot vom Platz fliegen können. Insgesamt keine gute Leistung des Gespanns aus Polen.