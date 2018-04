Olympique Marseille - RB Leipzig 5:2: Aus im Viertelfinale! RBL zerbricht an eigener Abwehr

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea CSL Shandong Luneng -

Dalian Yifang Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

FC Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Ligue 1 Das DAZN-Triple Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Serie A Quattro Stadi Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Turin Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea Premier League Lok Moskau -

Ufa First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile

RB Leipzig ist aus der Europa League ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl verlor nach dem 1:0-Sieg in Leipzig das Viertelfinal-Rückspiel bei Olympique Marseille mit 2:5 (1:3).

Wilde Anfangsphase im Stade Velodrome in Marseille: Leipzig suchte die Flucht nach vorn, ein Plan, der zunächst aufzugehen schien. Die Bullen nutzten die Unordnung in Marseilles Defensive und erzielten in Person von Bruma das frühe Auswärtstor (2.).

So gefährlich in der Offensive, so nachlässig war Leipzig im Spiel gegen den Ball. Schlechtes Umschaltspiel, Abstimmungsprobleme und ein viel zu zögerliches Zweikampfverhalten ließen die Hausherren gewähren. Nach nur neun Minuten hatten die Franzosen das Spiel gedreht.

Gerade Leipzigs Zentrum um Keita, Kampl und Demme fehlte jeglicher Zugriff, sodass sich Marseille auch in der Folge druckvoll in die Gefahrenzone kombinierte. Allein in der Anfangsviertelstunde gab Olympique sieben Torschüsse ab. Einzig Gulacsi verhinderte einen noch höheren Rückstand.

Durch die Hereinnahmen von Forsberg und Poulsen im zweiten Durchgang kreierte Leipzig in der Offensive wieder mehr, das desolate Abwehrverhalten blieb jedoch. Payet durfte beim 4:2 geradezu ungestört in den Sechzehner ziehen und abschließen. Die Schlussoffensive der Leipziger blieb größtenteils aufgrund der fehlenden Präzision im Passspiel aus. Sakai setzte den Schlusspunkt in der vierten Minute der Nachspielzeit, als er den Ball ins leere Tor einschob. Gulacsi war bei einem Eckball nach vorne geeilt.

Ob der Dominanz der Franzosen und der vielen liegen gelassenen Chancen im Hinspiel geht ein Weiterkommen Marseilles völlig in Ordnung. Leipzig zerbrach letzten Endes an der eigenen Defensivleistung. Die Auslosung der Halbfinal-Begegnungen findet am Freitag in Nyon (ab 12 Uhr im LIVETICKER) statt.

Die Daten des Spiel Olympique Marseille - RB Leipzig

Tore: 0:1 Bruma (2.), 1:1 Ilsanker (6./ET), 2:1 Sarr (9.), 3:1 Thauvin (38.), 3:2 Augustin (55.), 4:2 Payet (60.), 5:2 Sakai (90.+4)

Erstmals in der Historie fielen in einem Europa-League-Spiel drei Tore in den ersten neun Minuten.

So früh wie Leipzig traf noch nie ein deutsches Team in der Europa League.

17 der letzten 32 Pflichtspiel-Gegentore von RB fielen nach Standards (in Marseille das 1:1 und das 1:3).

Dimitri Payet war in den sechs EL-Spielen der laufenden K.o.-Runde an sechs Toren direkt beteiligt (3 Tore, 3 Vorlagen).

Der Top des Spiels: Dimitri Payet (Olympique Marseille)

Die Quelle der Kreativität in Marseilles Offensive. War mit seinen Spielverlagerungen, Pässen in die Tiefe und Dribblings der Garant für den Sieg seiner Mannschaft. An sechs Torschüssen direkt beteiligt. Bereitete das 3:1 per Freistoß vor und erzielte das entscheidende 4:2 nach tollem Solo-Lauf selbst.

Der Flop des Spiels: Diego Demme (RB Leipzig)

Nicht präsent als einziger Sechser. Verlor vor allem zu Beginn zu viele Zweikämpfe. Blieb beim 1:2 erschreckend passiv. Auch sein Passspiel war nicht so präzise wie gewohnt. Stabilisierte sich nach einer halben Stunde minimal, nach 54 Minuten hatte Hasenhüttl jedoch genug gesehen.

Der Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

Pfiff nach 17 Minuten einen sehenswerten Treffer von Payet zurück, weil Mitroglu Ilsanker abseits des Balles zu Boden gerissen hatte. Stark gesehen vom Unparteiischen. Beim 5:2 der Franzosen stand Sakai hauchzart im Abseits. Der Treffer bedeutete letzten Endes ohnehin nur Ergebniskosmetik. Solider Auftritt von Kuipers.