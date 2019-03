UEFA Europa League: Auslosung Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Acht Mannschaften sind noch übrig in der UEFA Europa League. Wer spielt gegen wen? Hier bei SPOX erfahrt ihr wann und wo die Auslosung der Europa League heute live im TV oder Livestream zu sehen ist.

Die Duelle im Viertelfinale der Europa League stehen an. Mit Eintracht Frankfurt ist nach wie vor ein deutscher Vertreter dabei. Hier seht ihr, wann die entscheidenden Lose gezogen werden.

Die Viertelfinal-Auslosung im TV und Livestream

Im Fernsehen wird die Auslosung auf Sky Sport News HD sowie auf Eurosport heute live übertragen. Egal, wo ihr seid, könnt ihr die Ziehung aber auch im Livestream auf DAZN verfolgen, die nach der Auslosung der Champions-League-Viertelfinals um 13. Uhr live beginnt.

Uhrzeit Ereignis Free-TV Livestream 13 Uhr Auslosung des Europa-League-Viertelfinals Sky Sport News, Eurosport DAZN

Wo und wann ist die Europa-League-Auslosung?

Die Auslosung findet am heutigen Freitag um 13 Uhr im schweizerischen Nyon statt. Nach der Ziehung der Champions-League-Plätze folgt direkt die Entscheidung, gegen wen Frankfurt in der nächsten Runde spielen muss. Die SGE ist dabei die letzte deutsche Kugel im Topf.

Europa-League-Achtelfinale: Die Ergebnisse

Erst seit gestern steht fest, wer überhaupt in den Lostopf kommen darf. Alle Ergebnisse aus den Achtelfinal-Rückspielen im Überblick:

Datum Heim Auswärts Ergebnis Gesamt 14.03.2019 Inter Mailand Eintracht Frankfurt 0:1 0:1 14.03.2019 Krasnodar Valencia 1:1 2:3 14.03.2019 Salzburg Neapel 3:1 3:4 14.03.2019 Dynamo Kiev Chelsea 0:5 0:8 14.03.2019 Benfica Zagreb 3:0 3:1 14.03.2019 Slavia Prag Sevilla 4:3 6:5 14.03.2019 Arsenal Rennes 3:0 4:3 14.03.2019 Villarreal Petersburg 2:1 5:2

Europa League Auslosung: Die Viertelfinalisten im Überblick

Neben der Eintracht sind noch einige starke Mannschaften im Viertelfinale vertreten. Hier seht ihr, wer alles im Topf ist:

Nation Team Spanien FC Valencia Deutschland Eintracht Frankfurt Italien Neapel England Chelsea England Arsenal Tschechien Slavia Praha Portugal Benfica Lissabon Spanien Villarreal

Europa League: Alle Termine zum Viertelfinale

Die Auslosung findet am heutigen Freitag um 13 Uhr in Nyon statt. Die Hinspiele in der Europa League werden dann am 11. April 2019 ausgetragen. Die Rückspiele gibt es eine Woche später am 18. April.2019. Alle Spiele gibt es live auf DAZN zu sehen.

