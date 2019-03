Europa League heute live: Achtelfinal-Hinspiel Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand im TV, Livestream und Liveticker

Die Achtelfinale in der Europa League steht an. Im Hinspiel empfängt Eintracht Frankfurt heute den Serie-A-Club Inter Mailand. Wo und wann ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die in dieser Saison furios aufspielende Eintracht will den nächsten Coup in Europa landen. Nach dem Sieg gegen Schachtjor Donezk wartet heute im Achtelfinale mit Inter Mailand ein klangvoller Name auf die Frankfurter. Doch mit dem 3:2-Sieg gegen Hoffenheim geht die SGE auch ohne den verletzten Ante Rebic (Knieverletzung) positiv gestimmt in das Hinspiel.

Frankfurt trotz großem Namen von Inter der leichte Favorit

Allein schon der Name Inter Mailand klingt nach großen Europapokal-Spielen. Doch zu den ganz großen Klubs in Europa gehört Eintracht Frankfurts Achtelfinal-Gegner Inter Mailand momentan nicht. Schon alleine die Streitereien um die Kapitänsbinde sind derzeit ein Problem.

Mitte Februar wurde Torwart Samir Handanovic an der Stelle von Mauro Icardi als Anführer festgelegt. Anschließend verweigerte Icardi seinen Einsatz im Europa-League-Spiel bei Rapid Wien, weshalb Trainer Luciano Spalletti seitdem gänzlich auf ihn verzichtet. Ob sich das am Donnerstag in Frankfurt ändert ist offen.

Spitzenspiel gegen Inter Mailand schon lange restlos ausverkauft

Das heutige Spiel der SGE ist mit 48.000 Zuschauern längst ausverkauft. Tausende Fans hatten sich ihr Ticket bereits gesichert, noch bevor der Gegner überhaupt feststand. An der Stimmung sollte es also nicht fehlen.

Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand: Spiele, Termine, Anstoßzeiten

Anstoß des Achtelfinal-Hinspiels der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Inter Mailand ist heute um 18. 55 Uhr in der Frankfurter Commerzbank-Arena.

Das Rückspiel findet eine Woche später am 14. März in Mailand (Anstoß ist um 21.00 Uhr) statt.

Eintracht vs. Inter: Wer überträgt das Spiel? Livestream, TV und Konferenz

Alle Spiele der Europa League gibt es live auf DAZN. Das Spiel Frankfurt gegen Inter Mailand wird ab 18:40 live übertragen.

Für euch im Einsatz sind heute Abend:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Lukas Schönmmüller

Lukas Schönmmüller Experte: Jonas Hummels

Außerdem gibt es eine Konferenz zu allen Europa-League-Spielen. In der "Goalzone" verpasst ihr so kein einziges Tor.

Im Free-TV überträgt RTL Nitro das Spiel.

Hier findet ihr einen überblick über alle Achtelfinalspiele der Europa League:

Datum Übertragung Runde Begegnung 07.03.2019 18.55 Uhr/DAZN Achtelfinale, Hinspiel Eintracht Frankfurt - Inter Mailand 07.03.2019 18.55 Uhr/DAZN Achtelfinale, Hinspiel FC Sevilla - Slavia Prag 07.03.2019 18.55 Uhr/DAZN Achtelfinale, Hinspiel Zenit St. Petersburg - FC Villarreal 07.03.2019 18.55 Uhr/DAZN Achtelfinale, Hinspiel Stade Rennes - FC Arsenal 07.03.2019 18.55 Uhr/DAZN Achtelfinale, Hinspiel Dinamo Zagreb - Benfica Lissabon 07.03.2019 21.00 Uhr/DAZN Achtelfinale, Hinspiel FC Valencia - FC FK Krasnodar 07.03.2019 21.00 Uhr/DAZN Achtelfinale, Hinspiel SSC Neapel - Red Bull Salzburg 07.03.2019 21.00 Uhr/DAZN Achtelfinale, Hinspiel FC Chelsea - Dynamo Kiew

SGE vs. Inter: Das Spiel im Liveticker

Das Spiel könnt ihr heute bei Spox ab 18.55 Uhr im Liveticker verfolgen. Damit bleibt ihr rund um die Uhr informiert und verpasst keine wichtige Szene.

Die Ergebnisse der Zwischenrunde von Frankfurt: