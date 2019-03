Europa League, Auslosung: Wann werden die Europa-League-Viertelfinals ausgelost?

Heute werden die Viertelfinalisten der Europa League ermittelt. Bei SPOX erfahrt ihr, wann und wo die Auslosung des Europa-League-Viertelfinals stattfindet. Außerdem gibt es hier alle Infos zur Live-Übertragung.

Bereits für das Viertelfinale qualifiziert haben sich der FC Chelsea, Valencia und SSC Neapel. In den Rückspielen am Abend kämpft unter anderem Eintracht Frankfurt noch ums Weiterkommen. Hier gibt's alle Infos zu den Rückspielen.

Europa League, Auslosung: Wann und wo werden die Lose gezogen?

Bereits am Freitag findet die Auslosung der Paarungen für das Viertelfinale der Europa League statt. Die ersten Loskugeln werden am Nachmittag um 13 Uhr in der UEFA-Zentrale (Nyon) gezogen.

Eine Stunde früher werden die Viertelfinal-Paarungen der Champions League ausgelost.

© getty

Europa League, Auslosung live: Live-Übertragung der Auslosung

Die Auslosung des Europa-League-Viertelfinals wird im Livestream übertragen. Mit Beginn um 13 Uhr zeigt DAZN die Zeremonie live und in voller Länge. Folgendes DAZN-Personal kommentiert den Verlauf der Europa-League-Auslosung:

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Benny Lauth

Darüber hinaus überträgt DAZN bis zum Finale der Europa League in Baku alle Einzelspiele live und exklusiv. Ihr könnt DAZN in einem Probemonat kostenfrei testen. Danach ist das Angebot (Europa League, Champions League, Bundesliga uvm.) für nur 9,99 Euro im Monat abrufbar.

Europa League: Alle Achtelfinal-Rückspiele im Überblick

Diese Spielpaarungen stehen heute Abend in der UEFA Europa League noch auf dem Spielplan:

Anpfiff Heim Gast Live-Übertragung 21.00 Uhr Inter Mailand Eintracht Frankfurt DAZN 21.00 Uhr Benfica Lissabon Dinamo Zagreb DAZN 21.00 Uhr Slavia Prag FC Sevilla DAZN 21.00 Uhr Arsenal London Stade Rennes DAZN 21.00 Uhr FC Villareal Zenit St. Petersburg DAZN

Europa-League-Viertelfinale: Termine der Viertelfinal-Begegnungen

Alle Partien des Europa-League-Viertelfinals werden im April ausgetragen. Die genauen Anstoßzeiten der jeweiligen Spielpaarungen werden am Tag der Auslosung bekannt gegeben.

Das sind die Termine für die Hin- und Rückspiele des Europa-League-Viertelfinals:

Tag Hinspiele Rückspiele Donnerstag 11. April 18. April

Europa League: Terminkalender bis zum Endspiel

Der vollständige Terminkalender aller K.o.-Spiele bis zum Finalspiel in Baku (Aserbaidschan):