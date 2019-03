Europa League heute live: Alle Achtelfinal-Rückspiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag finden die Achtelfinal-Rückspiele der Europa League statt. SPOX liefert euch alles Wichtige betreffend der Übertragungen im TV und im Livestream. Außerdem verrät euch SPOX, wo es einen Liveticker gibt und wann die Begegnungen stattfinden.

16 Teams sind noch im Wettbewerb und kämpfen um den Europa-League-Titel der Saison 2018/19. Ein deutscher Vertreter spielt ebenfalls noch um den Titel des zweithöchsten europäischen Klubwettbewerbs mit.

Eintracht Frankfurt kann sich durchaus Hoffnungen auf das EL-Viertelfinale machen. Nach dem 0:0 im Hinspiel träumen Adi Hütter und sein Team von der nächsten Runde. Gelson Fernandes' Viertelfinal-Hoffnungen ruhen auf dem effizienten Eintracht-Sturm: "Wir wissen, dass wir das 0:0 halten und vorne unsere Chancen nutzen können."

Europa League: Achtelfinal-Rückspiele im Überblick

Heute Abend sind 16 Mannschaften à acht Begegnungen in der UEFA Europa League im Einsatz. Lediglich drei Achtelfinal-Partien werden um 18.55 Uhr angepfiffen. Die restlichen fünf Begegnungen beginnen allesamt um 21 Uhr.

Alle Europa-League-Rückspiele des Tages im Gesamtüberblick:

Anstoß Heim Auswärts Austragungsort 18.55 Uhr Dynamo Kiew Chelsea London Olympia-Stadion, Kiew 18.55 Uhr RB Salzburg SSC Neapel Red-Bull-Arena, Salzburg 18.55 Uhr FK Krasnodar FC Valencia Krasnodar-Stadion, Krasnodar 21.00 Uhr Inter Mailand Eintracht Frankfurt Giuseppe Meazza, Mailand 21.00 Uhr Benfica Lissabon Dinamo Zagreb Estadio da Luz, Lissabon 21.00 Uhr Slavia Prag FC Sevilla Eden, Prag 21.00 Uhr Arsenal London Stade Rennes Emirates Stadium, London 21.00 Uhr FC Villareal Zenit St. Petersburg Estadio de la Ceramica, Villareal

Europa League heute live: EL-Partien im Livestream und TV

Anders als es in der Champions League der Fall ist, werden zwei Achtelfinal-Partien der Europa League heute im Free-TV zu sehen sein. Aber der Reihe nach: Alle Live-Spiele der aktuellen Europa-League-Saison werden live und in voller Länge von DAZN übertragen. Im Free-TV wird eine Partie mit deutscher Beteiligung sowie eine Partie mit österreichischer Beteiligung auf RTL bzw. PULS 4 ausgestrahlt. RTL bietet darüber hinaus auch einen kostenpflichtigen Livestream an.

Folgende Einzelspiele der Europa League sind heute live bei DAZN und im Free-TV zu sehen:

Anpfiff Heim Auswärts Live-Übertragung 18.55 Uhr Dynamo Kiew Chelsea London DAZN, DAZN AT 18.55 Uhr RB Salzburg SSC Neapel DAZN, DAZN AT, PULS 4 18.55 Uhr FK Krasnodar FC Valencia DAZN, DAZN AT 21.00 Uhr Inter Mailand Eintracht Frankfurt DAZN, DAZN AT, RTL 21.00 Uhr Benfica Lissabon Dinamo Zagreb DAZN, DAZN AT 21.00 Uhr Slavia Prag FC Sevilla DAZN, DAZN AT 21.00 Uhr Arsenal London Stade Rennes DAZN, DAZN AT 21.00 Uhr FC Villareal Zenit St. Petersburg DAZN, DAZN AT

Wie gewohnt gibt es auch nach Spielende die komplette Partie im Re-Live sowie alle Highlights bei DAZN. Neben Europas Top-Fußball (Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division) bietet DAZN auch allen Fans des US-Sports (Basketball, American Football, Eishockey uvm.) ein großes Angebot an Live-Sportinhalten. Der DAZN-Testmonat ist immer kostenfrei. Danach ist das volle Angebot an Live-Sport für 9,99€/Monat verfügbar.

Europa League: Alle Rückspiele des Achtelfinals im LIVETICKER

Abgesehen von TV-Übertragungen und Livestreams sind alle Achtelfinal-Spiele auch im Konferenz-Ticker bei SPOX abrufbar. Selbstverständlich sind auch alle Einzelspiele im SPOX-Liveticker verfügbar, sodass der Spielverlauf jeder Europa-League-Partie von unterwegs nachvollziehbar ist.

Eintracht Frankfurt in der Europa League: Siege, Tore, Torjäger

Eintracht Frankfurt hat in der laufenden Europa-League-Saison noch kein Spiel verloren - weder in der Gruppenphase, noch in der K.o.-Runde. Die Punkte-Ausbeute und die Tor-Effizienz von Eintracht Frankfurt können sich ebenso sehen lassen. Hier ein paar Daten und Fakten, die auf den bisher erfolgreichen Europa-Leageu-Weg von Eintracht Frankfurt hinweisen:

Siege 7 / Unentschieden 2 / Niederlagen 0

Gruppenphase: Maximale 18 Punkte aus 6 Spielen

Tordifferenz in der Gruppenphase: 17:5 Tore

Anzahl Eintracht-Tore: 23 erzielte Tore in 9 Europa-League-Spielen

Erfolgreichste Torschützen: Luka Jovic (6 Tore), Sebastien Haller (5 Tore)

Europa League 2018/19: Der Weg zum Endspiel nach Baku

Die Teams, die das Achtelfinale überstehen, trennen nur noch vier Spiele vom Europa-League-Finale in Baku (Aserbaidschan).

So sieht der Zeitplan bis zum Finale der Europa League aus: