Europa League: Arsenal - Stade Rennes heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Abend geht es in der Europa League für alle 16 Teams um den Viertelfinaleinzug. Der FC Arsenal empfängt die Franzosen vom Stade Rennes. SPOX verrät euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.

Im Achtelfinal-Hinspiel setzte sich der Tabellenachte der Ligue 1 überraschend mit 3:1 gegen Arsenal durch. Heute gilt es für die Gunners mehr denn je, ihre Heimstärke auch in Europa unter Beweis zu stellen.

Für ein Weiterkommen muss es allem voran in der Arsenal-Defensive stimmen. Die Verteidigung der Londoner ist in dieser Saison mit 39 Liga-Gegentoren äußerst durchlässig, was den Gästen aus Frankreich entgegenkommen dürfte.

FC Arsenal London vs. Stade Rennes: Alle Daten zum Spiel

Anpfiff der Partie Arsenal - Stade Rennes ist heute um 21 Uhr. Austragungsstätte ist das Londoner Emirates Stadium. Die Heimspielstätte von Arsenal London hat Platz für insgesamt 60.000 Zuschauer. Bei der Partie Arsenal vs. Manchester United im November 2007 kam es mit 60.260 Zuschauern zum bislang meistbesuchten Heimspiel der Gunners.

Die UEFA hat im Vorfeld des Spiels das leitende Schiedsrichter-Gespann bekannt gegeben. Folgende Unparteiische leiten die anstehende Begegnung zwischen Arsenal und Stade Rennes:

Schiedsrichter: Andris Treimanis

Assistenten: Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs

Vierter Offizieller: Raimonds Tatriks

FC Arsenal - Stade Rennes heute live: Übertragung im TV und im Livestream

Nimmt man die Partie Eintracht Frankfurt - Inter Mailand aus, wird heute keine Europa-League-Begegnung live im Free-TV zu sehen sein.

Die Live-Übertragung des Duells zwischen Arsenal und Stade Rennes übernimmt heute in Gänze die Streamingplattform DAZN. Neben dieser Begegnung überträgt DAZN auch alle weiteren sieben Europa-League-Rückspiele. Bis zum Endspiel strahlt DAZN alle Spiele der UEFA Europa League live, exklusiv und in voller Länge aus.

Außerdem bietet DAZN seinen Kunden alle spannenden Spielszenen auch nach Abpfiff an. DAZN zeigt nicht nur Highlights aus der Europa League. Auch die Champions League und die Bundesliga kommt in den Highlight-Clips nicht zu kurz. Dabei ist die einmonatige DAZN-Testphase kostenfrei. Danach ist das volle Angebot an Live-Sport (Serie, Ligue 1, Primera Division, Premier League und viele weitere europäische Top-Ligen) für 9,99€/Monat abrufbar.

FC Arsenal - Stade Rennes im LIVETICKER

Selbstverständlich sind alle Rückspiele des Europa-League-Achtelfinals auch via LIVETICKER verfügbar. Im SPOX-Liveticker wird auch die Begegnung Arsenal vs. Stade Rennes verfolgt.

Außerdem sind alle Spiele in der Live-Konferenz bei SPOX verfügbar, sodass man alle Live-Spiele auf einen Blick mitverfolgen kann.

FC Arsenal London vs. Stade Rennes - Letzte fünf Pflichtspiele

Die letzten fünf Pflichtspiel-Begegnungen von Arsenal London:

Datum Heim Gast Ergebnis 10.03.19 Arsenal London Manchester United 2:0 07.03.19 Stade Rennes Arsenal London 3:1 02.03.19 Tottenham Hotspur Arsenal London 1:1 27.02.19 Arsenal London AFC Bournemouth 5:1 24.02.19 Arsenal London FC Southampton 2:0

Die letzten fünf Pflichtspiel-Begegnungen von Stade Rennes: