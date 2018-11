Fenerbahce Istanbul gegen Dinamo Zagreb heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Am fünften Spieltag der UEFA Europa League trifft Fenerbahce Istanbul heute in der Gruppe D auf Dinamo Zagreb. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Dimamo Zagreb gewann bisher jedes ihr vier Spiele in der Gruppenphase und steht souverän auf dem ersten Platz. Die Qualifikation für das Sechzehntelfinale ist dadurch schon geschafft, lediglich die Spitzenposition könnte ihnen noch von Fenerbahce Istanbul abgenommen werden.

Mit einem Sieg in der heutigen Begegnung wären die Türken ebenfalls vorzeitig für die nächste Runde qualifiziert. Selbst bei einer Niederlage könnte dies geschehen, Spartak Trnava muss gegen RSC Anderlecht gewinnen, um Fenerbahce den zweiten Platz noch streitig machen zu können.

Istanbul vs Zagreb: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Duell zwischen Fenerbahce Istanbul und Dinamo Zagreb beginnt am heutigen Donnerstagabend um 18.55 Uhr. Austragungsstätte wird das Sükrü Saracoglu Stadion in Istanbul sein.

Robert Schörgenhofer leitet die Partie und erhält Unterstützung von Markus Gutschi, Roland Riedel und Andreas Witschnigg.

Fenerbahce gegen Dinamo im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Istanbul und Zagreb wird nicht im Free-TV übertragen, stattdessen ist die Partie live und in voller Länge auf dem Streamingdienst DAZN zu sehen. Dieser besitzt die Rechte an allen Spielen der UEFA Europa League und bietet neben den Einzelpartien auch eine Konferenz an.

Zusätzlich überträgt DAZN auch Duelle aus der Champions League, Serie A, Premier League, Primera Division und Ligue 1. Für 9,99 Euro im Monat könnt ihr das gesamte Spektrum an Liveübertragungen nutzen, wobei die ersten vier Wochen sogar kostenfrei sind und ihr jederzeit monatlich kündigen könnt.

Der Pay-TV-Sender Teleclub Sport überträgt die Begegnung ebenfalls und stellt einen Livestream zur Verfügung.

Fenerbahce Istanbul - Dinamo Zagreb im Liveticker

Solltet ihr die Partie nicht live am Bildschirm verfolgen können und wollt dennoch stets über alle Geschehnisse auf dem Laufenden bleiben, habt ihr die Möglichkeit den Liveticker von SPOX zu nutzen.

Außerdem werden alle Spiele der UEFA Europa League auch in einer Konferenz getickert.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe D mit Istanbul, Zagreb