FC Red Bull Salzburg gegen RB Leipzig in der Europa League heute im Liveticker

Der FC Red Bull Salzburg und RB Leipzig kämpfen um den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League. für das Sechzehntelfinale der Europa League. Der SPOX-Liveticker informiert euch über alle wichtigen Spielsituationen und Tore der Partie.

Dieser Artikel wird andauernd aktualisiert. Ab 18.55 Uhr wird das Spiel an dieser Stelle live getickert.

FC Salzburg vs RB Leipzig im Liveticker: Vor dem Anpiff

Vor Beginn: Im Hinspiel setzten sich der FC Red Bull Salzburg knapp mit 3:2 gegen den RB Leipzig durch. Munas Dabbur erzielte in der 20. Minute den Führungstreffer und Amadou Haidara legte nur zwei Minuten später nach.

Erst nach 70 Minuten traf Konrad Laimar zum 1:2, dann glich Yussuf Poulsen in der 82. aus. Jedoch konnte Frederik Gulbrandsen sein Team in der 89. Minute erneut in Front bringen.

Salzburg gegen Leipzig im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem FC Red Bull Salzburg und RB Leipzig wird im deutschen Free-TV auf dem Sender RTL Nitro übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 18.30 Uhr.

Zusätzlich ist das Duell auch auf dem Streamingdienst DAZN zu sehen, welcher sowohl die Einzelpartien anbietet als auch eine Konferenz aller Spiele der UEFA Europa League. Ab 18.40 Uhr überträgt DAZN live aus dem Stadion.

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Christian Brugger

Christian Brugger Experte: Ralph Gunesch

Neben allen Partien der Europa League zeigt DAZN außerdem Spiele aus der Champions League, wie auch aus den europäischen Topligen: Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Ein Abonnement kostet 9,99 Euro im Monat, allerdings habt ihr auch die Möglichkeit, den Streamingdienst 30 Tage lang kostenfrei zu testen.

FC Red Bull Salzburg: Rose zeigt sich selbstbewusst

Salzburg-Trainer Marco Rose gab sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen RB Leipzig gelassen und glaubt daran, den letzten noch nötigen Punkt zu holen:

"Wir haben morgen ein Heimspiel und wissen, wozu wir im Stande sind. Wir sind in guter Verfassung, wissen aber auch, dass Leipzig eine gute Form hat. Es wird sicher ein spannendes, emotionales und tempogeladenes Spiel."

Der 42-Jährige fügte hinzu: "Es ist wichtig, dass wir uns vertrauen und das Thema mit viel Lust, guter Laune und viel Leidenschaft angehen."

Europa League heute live: Die Gruppe B mit FC Salzburg und RB Leipzig