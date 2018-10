Qarabag Agdam gegen Arsenal London heute live im TV, Livestream, Liveticker

Am 2. Spieltag in der Europa League muss der FC Arsenal auswärts gegen Qarabag Agdam antreten. Hier gibt's alles Wissenswerte zur Partie und zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Während Arsenal am ersten Spieltag gegen Worskla Poltawa mit 4:2 gewinnen konnte, verlor Qarabag mit 0:2 gegen Sporting Lissabon. Qarabag Agdam ist Tabellenführer in der ersten Liga in Aserbaidschan. Arsenal liegt derzeit auf Rang fünf der Premier League.

Qarabag gegen FC Arsenal: Wann und wo findet das Spiel statt?

Spielstätte der Begegnung ist das Nationalstadion Baku. Anpfiff ist heute am frühen Abend um 18.55 Uhr.

Zum ersten Mal treffen die beiden Vereine auf europäischer Bühne aufeinander. Generell ist es das erste Spiel für den FC Arsenal gegen einen Klub aus Aserbaidschan. Für Qarabag Agdam spielte bisher vier Mal gegen ein englisches Team - keines dieser Spiele konnten sie gewinnen. Dabei konnten sie nur ein Tor erzielen und bekamen 14 Gegentore.

Qarabag gegen FC Arsenal heute live im TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV gibt es das Spiel nicht zu sehen. DAZN hat sich alle Live-Übertragungsrechte für die Europa-League-Spiele gesichert. DAZN überträgt neben der Europa League auch eine Vielzahl an Spielen aus der UEFA Champions League und zeigt Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und jede Menge US-Sport. Das komplette Paket bekommt ihr für 9,99 Euro im Monat. Außerdem bietet euch DAZN einen kostenfreien Probemonat an.

SPOX versorgt euch außerdem mit einem Liveticker zum Spiel.

Qarabag Agdam gegen FC Arsenal: Die Fakten zum Spiel

Qarabag Agdam ist seit vier Europapokal-Hauptrundenspielen zu Hause sieglos (ein Remis, drei Niederlagen)

Arsenal verlor nur eines der letzten sieben Auswärtsspiele in der Gruppenphase eines Europapokals (ein Remis, fünf Siege)

Arsenal holte erst einen offiziellen Titel bei einem UEFA-Wettbewerb (Europapokal der Pokalsieger 1993/94)

Weitere vier Mal erreichte Arsenal ein Finale und zog immer den Kürzeren (zuletzt 2006 in der Champions League gegen Barca)

Europa League: Tabelle in der Gruppe E mit Arsenal London und Qarabag