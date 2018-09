HIGHLIGHTS RB Leipzig gegen FC Red Bull Salzburg: Tore im Video

Am Donnerstag kam es in der UEFA Europa League zum ersten Pflichtspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Red Bull Salzburg. In diesem Artikel könnt ihr alle Tore und Highlights in der Video-Zusammenfassung anschauen.

Im anderen Spiel der Gruppe B standen sich Rosenborg Trondheim und Celtic gegenüber.

RB Leipzig gegen FC Red Bull Salzburg: Highlights und Tore im Video

Bereits ab 0.01 Uhr des Folgetages gibt es die Highlights ausgewählter Spiele der UEFA Europa League auf SPOX kostenlos zu sehen. In diesem Zusammenhang wird SPOX nach jedem Spieltag am Freitag die Highlights der deutschen Teams im Angebot haben.

Auch die Situation mit der Live-Übertragung hat sich zur Saison 2018/19 geändert: So werden alle Spiele der Europa League in Deutschland und Österreich auf DAZN gezeigt. In Deutschland können Fußball-Fans 15 Spiele der Europa League bei RTL und RTL Nitro sehen. In Österreich hingegen überträgt SPOX/AT ausgewählte Highlight-Spiele. Außerdem hat Puls 4 die Rechte für die Live-Übertragung einzelner Spiele.

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich hat DAZN zu allen Spielen Highlights im Programm. DAZN, das neben der Europa League auch Spiele der Champions League live zeigt, kostet monatlich nur 9,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Hier kannst du dich 30 Tage lang vom DAZN-Angebot kostenlos überzeugen.

RB Leipzig gegen FC Red Bull Salzburg:

Red Bull Salzburg hat das brisante "Stallduell" mit RB Leipzig mit 3:2 (2:0) auf für sich entschieden. Die Salzburger führen damit die Tabelle in der Gruppe B der Europa League an. Nachdem die Leipziger einen Zweitorevorsprung aufgeholt hatten, traf der eingewechselte Fredrik Gulbrandsen in der 89. Minute zum Sieg.



Zuvor hatte ein Doppelschlag von Munas Dabbur (20.) bzw. Amadou Haidara (22.) den Salzburgern scheinbar bereits den Weg zum Sieg geebnet. Konrad Laimer (70.) bzw. Yussuf Poulsen glichen aus (82.). Im Parallelspiel setzte sich Salzburgs nächster Gegner (4. Oktober in Salzburg), Celtic Glasgow, zu Hause 1:0 gegen Rosenberg Trondheim durch.

Leipzig gegen Salzburg in der Europa League: Tore, Highlights, Fakten und Statistiken

Es war das erste Pflichtspiel, in dem sich RB Leipzig und Salzburg gegenüber standen.

Salzburg ist im Sommer bereits zum elften Mal an der Qualifikation zur Champions League gescheitert.

Red Bull Leipzig: Die nächsten Partien von RBL

Mit dem Saisonstart in die Bundesliga kann RB Leipzig nicht zufrieden sein: Von den ersten drei Spielen konnte RBL nur ein Spiel gewinnen und steht mit vier Punkten auf dem zehnten Platz. Gegen Frankfurt und Stuttgart müssen also dringend Siege her, sonst droht Leipzig, schon früh in der Saison zu den oberen Plätzen abreißen zu lassen.

Datum Wettbewerb Gegner 23.09. Bundesliga Eintracht Frankfurt 26.09. Bundesliga VfB Stuttgart 29.09. Bundesliga TSG Hoffenheim 04.10. Europa League Rosenborg Trondheim 07.10. Bundesliga 1. FC Nürnberg

Red Bull Salzburg: Die nächsten Partien

Salzburg hat nach dem Spiel gegen Leipzig keine Zeit zur Entspannung, denn am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel mit Rapid Wien. Bereits drei Tage später steht der Pokal auf dem Programm.