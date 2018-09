Am 1. Spieltag der Europa League kommt es zum Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Red Bull Salzburg. Im SPOX-Liveticker begleiten wir das Spielgeschehen live, außerdem gibt es alle wichtigen Infos zur Partie.

Hier bekommt ihr im Vorfeld der Partie die aktuellsten Infos. Ab 20.45 Uhr wird das Spiel hier im Liveticker begleitet.

RB Leipzig gegen FC Red Bull Salzburg heute live im Liveticker

10.40 Uhr: Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr in Leipzig.

RB Leipzig gegen Salzburg: Europa League im TV und Livestream sehen

Das Spiel zwischen Leipzig und Salzburg wird sowohl im Free-TV als auch im Internet übertragen. Zu beachten gilt, dass die Übertragungsrechte in Deutschland und Österreich unterschiedlich sind. So könnt ihr das Spiel live im TV oder Livestream sehen.

Übertragung DE Übertragung AT TV RTL Nitro Puls 4 Internet DAZN DAZN / SPOX AT

Leipzig vs. Salzburg: Europa League 2018/19 im Livestream

DAZN überträgt sowohl in Deutschland als auch in Österreich alle Partien der UEFA Europa League. Neben den Einzelspielen bietet DAZN auch eine Konferenz an.

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der seit 2016 auf dem deutschsprachigen Raum aktiv ist und sich zahlreiche Rechte gesichert hat. So hat DAZN unter anderem die UEFA Champions League, UEFA Europa League, Serie A, Primera Division, Premier League und Ligue 1 im Programm.

RB Leipzig gegen FC Red Bull Salzburg: UEFA sieht keine Wettbewerbsverzerrung

Auf dem Papier sind RB Leipzig und FC Red Bull Salzburg zwei getrennt geführte Vereine und nehmen keinen entscheidenden Einfluss auf den jeweils anderen Klub. Das erklärte die UEFA bereits 2017.

Somit dürfen RBL und Salzburg im gleichen Wettbewerb antreten und treffen nun das erste Mal in einem Pflichtspiel aufeinander.