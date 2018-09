Europa League heute: Live-Spiele im Stream auf DAZN oder im TV

Nach der Champions League startet heute auch die Europa League in die Saison 2018/19. Insgesamt 24 Spiele zu zwei verschiedenen Anstoßzeiten stehen heute an. Hier erfahrt ihr, welche Spiele im Stream auf DAZN und im TV laufen.

An jedem der sechs Gruppenspieltage werden in den zwölf Gruppen insgesamt 24 Partien ausgetragen. Die ersten sechs Gruppen spielen um 18.55 Uhr, die anderen sechs um 21 Uhr.

Europa League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream

DAZN überträgt alle 205 Spiele der Europa League live im Einzelspiel. Dementsprechend könnt ihr auch heute zwischen jedem der 24 Spiele auswählen.

Folgende Spiele werden heute also bei DAZN im Einzelspiel gezeigt:

Datum Anstoß Gruppe Begegnung 20. September 18:55 Uhr G Villarreal CF - Rangers FC 20. September 18:55 Uhr G Rapid Wien - FC Spartak Moskau 20. September 18:55 Uhr H Olympique de Marseille - Eintracht Frankfurt 20. September 18:55 Uhr H S.S. Lazio - Apollon Limassol 20. September 18:55 Uhr I FC Beşiktas JK - Sarpsborg 08 FF 20. September 18:55 Uhr I KRC Genk - Malmö FF 20. September 18:55 Uhr J Sevilla FC - Standard Lüttich 20. September 18:55 Uhr J Akhisarspor - FC Krasnodar 20. September 18:55 Uhr K Stade Rennais - FK Jablonec FC 20. September 18:55 Uhr K Dynamo Kiew - FC Astana 20. September 18:55 Uhr L PAOK FC - Chelsea FC 20. September 18:55 Uhr L Vidi FC - FC BATE Borisov 20. September 21 Uhr A AEK Larnaca FC - FC Zürich 20. September 21 Uhr A Ludogorez Rasgrad - Bayer 04 Leverkusen 20. September 21 Uhr B RB Leipzig - FC Salzburg 20. September 21 Uhr B Celtic FC - Rosenborg BK 20. September 21 Uhr C FC Kopenhagen - Zenit St. Petersburg 20. September 21 Uhr C Slavia Prag - Girondins Bordeaux 20. September 21 Uhr D FC Spartak Trnava - RSC Anderlecht 20. September 21 Uhr D GNK Dinamo - Fenerbahçe 20. September 21 Uhr E Sporting - Qarabag FK 20. September 21 Uhr E FC Arsenal - FC Vorskla 20. September 21 Uhr F F91 Düdelingen - AC Milan 20. September 21 Uhr F Olympiakos - Real Betis

Zusätzlich bietet das Streaming-Portal eine Konferenz an, in der ihr über die jeweils zwölf parallel laufenden Partien bestens informiert bleibt.

Europa League heute live: Diese Spiele laufen im TV

Neben der Übertragung von DAZN laufen in dieser Saison 15 Spiele der Europa League zusätzlich bei RTL und RTL Nitro. An diesem Spieltag ist in Deutschlandlediglich die Partie zwischen Salzburg und RB Leipzig live im Free-TV bei RTL Nitro zu sehen.

Europa League auf DAZN sehen: Anmeldung, Preis, Kosten

Das gesamte Angebot der Europa League gibt es aber nur bei DAZN zu sehen. Das Abonnement kostet 9,99 Euro monatlich - einen gratis Probemonat gibt es obendrauf!

Neben der Europa League zeigt DAZN zusätzlich zahlreiche Spiele der Champions League und hat auch europäischen Liga-Fußball aus der Primera Division, Premier League, Ligue 1 und Serie A im Programm.