Europa League Saison 2018/19: Livestream, alle Spiele und Highlights auf DAZN

RB Leipzig vertritt die Bundesliga in der Europa League in dieser Saison hervorragend. In der nächsten Saison haben weitere Bundesligisten die Chance es gleichzutun. Die Highlights werden auf neuem Wege angeboten. Hier findet ihr alle Infos.

Der Kampf um die Europa League ist in vollem Gange. Die Qualität in dem Wettbewerb ist bärenstark, so streiten unter anderem Atletico Madrid, der FC Arsenal, Lazio Rom, Olympique Marseille und eben Leizpig noch um die begehrte Trophäe.

Aus der Bundesliga qualifizieren sich der Fünfte und Sechste der Tabelle für die Teilnahme an der Europa League in der kommenden Saison. Doch auch über den DFB Pokal besteht die Möglichkeit, in der nächsten Saison an der Europa League teilzunehmen. Hierfür müsste man den nationalen Pokalwettbewerb gewinnen.

Das Endspiel in der kommenden Saison der Europa League wird in Baku stattfinden.

DAZN: Ab 2018/19 Heimat der Europa League

Das Endspiel und alle weiteren Spiele der Europa League werden in der kommenden Saison eine gemeinsame Heimat haben: Der Online-Streaming-Dienst DAZN wird in der kommenden Spielzeit alle 205 Partien der Europa League sowie alles rund um die EL zeigen. Selbstverständlich gehören dazu auch die Highlights der Spiele.

DAZN zeigt neben der Europa League und vielen weiteren Sportinhalten wie den internationalen Topligen Europas, US-Sport und weiteren Sportarten in der kommenden Saison auch viele Spiele der Champions League.

Das Abonnement gibt es bei DAZN für lediglich 9,99 Euro im Monat. Wer zunächst auf den Geschmack kommen will, kann sich einen kostenlosen Probemonat sichern.

Die Termine der Europa League 2018/19

Auslosung Vorrunde: 12. Juni 2018

Auslosung Endrunde: 31. August 2018

Gruppenphase: 20. September - 13. Dezember 2018

Auslosung des Sechzehntelfinals: 17. Dezember 2019

Sechzehntelfinale: 14. - 21. Februar 2019

Auslosung Achtelfinale: 22. Februar 2019

Achtelfinale: 7. - 14. März 2019

Auslosung Viertelfinale: 15. März 2019

Viertelfinale: 11. - 18. April 2019

Auslosung Halbfinale: 19. April 2019

Halbfinale: 2. - 9. Mai 2019

Finale: 29. Mai 2019

