Europa-League-Qualifikation: RB Leipzig enttäuscht in Luhansk - trotz Überzahl

RB Leipzig ist im Hinspiel der finalen Europa-League-Qualifikationsrunde gegen Zorya Luhansk nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Trotz drückender Überlegenheit und 74 Minuten Überzahl gelang der Mannschaft von Ralf Rangnick kein Treffer.

Im Rückspiel in Leipzig am kommenden Donnerstag (18.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) braucht Leipzig nun einen Sieg, um den Einzug in die Gruppenphase in der regulären Spielzeit zu erreichen.

Zorya Luhansk - RB Leipzig 0:0

Rot: Lednev (16./Luhansk)

Aufstellung RB Leipzig: Mvogo - Mukiele (62. Forsberg), Konate, Orban, Saracchi - Laimer (80. Klostermann), Ilsanker, Demme - Bruma, Cunha (72. Poulsen), Werner.

28:6 Schüsse - Leipzig übte von Beginn an Druck auf die Ukrainer aus und ließ den Ball gut in den eigenen Reihen zirkulieren. Im letzten Angriffsdrittel fehlte den Roten Bullen lediglich das nötige Tempo und die richtige Entscheidungsfindung.

So schoss Leipzig zwar 28 Mal in Richtung des Tors von Zorya-Torhüter Luis Philippe, nur fünf Mal aber auf den Kasten.

Nach dem Platzverweis von Bogdan Lednev, der gegen Marcelo Saracchi nachtrat, entwickelte sich die Partie noch mehr in diese Richtung. Leipzig lief an, war jedoch zu ideen- und damit auch harmlos.

Die beste Möglichkeit der Sachsen hatte Werner in der 14. Minute (vor dem Platzverweis), als er von der linken Seite ins Zentrum zog und aus rund 16 Metern an Philippe scheiterte.

Mit der Einwechslung von Emil Forsberg nahm das Leipziger Spiel noch einmal Fahrt auf. Für ein Tor reichte das jedoch nicht.

