Sechzehntelfinale, Rückspiel: RB Leipzig gegen SSC Napoli im Livestream, TV und Liveticker

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Nach dem 3:1-Auswärtssieg empfängt RB Leipzig am Donnerstag den SSC Neapel in der heimischen Red Bull Arena zum entscheidenden Rückspiel (19 Uhr im LIVETICKER). Hier findet ihr vorab alle Infos zu den Mannschaften sowie der Übertragung im Livestream, TV und Liveticker.

Mit dem siegreichen Auftritt im Stadio Sao Paolo hat sich die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel erarbeitet. Selbst eine knappe Niederlage würde Leipzig genügen, um in das Achtelfinale einzuziehen.

Auch die Statistik in der Europa League untermauert den Favoritenstatus der Sachsen: Drei Auswärtstore in einem K.o.-Runden-Hinspiel genügten bislang allen 28 Teams zum Weiterkommen.

Bei Napoli, das in der heimischen Liga an der Tabellenspitze liegt und nur eine Niederlage in 13 Heimspielen hinnehmen musste, zeigte man sich tief beeindruckt nach dem Hinspiel. Aufgrund der schnörkellosen Spielweise der Sachsen wurden sogar Vergleiche mit Premier-League-Spitzenreiter Manchester City gezogen.

Die Statistik spricht klar für ein Ausscheiden der Süditaliener, nach einer Heimniederlage im Hinspiel war für Neapel in der Europacup-Historie stets Endstation in dieser Runde.

Wann findet RB Leipzig - SSC Neapel statt?

Partie RB Leipzig - SSC Neapel Anpfiff Donnerstag, 22. Februar 2018 um 19 Uhr Stadion Red Bull Arena in Leipzig

RB Leipzig gegen Neapel im Livestream, TV und Liveticker

Das Achtelfinal-Rückspiel ist lediglich im Pay-TV-Sender Sky zu verfolgen. Über Skygo könnt ihr das Spiel darüber hinaus auch im Livestream sehen.

Zusätzlich bietet SPOX wie zu allen Europa-League-Spielen mit deutscher Beteiligung einen LIVETICKER zu der Partie an, mit dem euch nichts von der Begegnung entgeht.

Leipzig ohne Keita und Orban

Mit null Punkten und zwei verletzten Leistungsträgern kehrte RB Leipzig vom Montagsspiel bei Eintracht Frankfurt nach Hause zurück. Naby Keita zog sich eine Oberschenkelzerrung zu, wegen der er gegen Neapel nicht zur Verfügung steht. Darüber hinaus verpasst auch Kapitän Willi Orban aufgrund einer Schnittwunde am Knie das zweite Aufeinandertreffen mit Neapel.

Außer dem langzeitverletzten Marcel Halstenberg und dem nicht spielberechtigten Ademola Lookman stehen Hasenhüttl sonst alle Mann zur Verfügung. In der Innenverteidigung dürfte Ibrahima Konate für den abwesenden Orban in die Mannschaft rücken, der zusammen mit Dayot Upamecano für die erste weiße Weste der Leipziger auf internationaler Bühne sorgen will.

© getty

Auch die gegen Frankfurt geschonten Kevin Kampl, Timo Werner und Yussuf Poulsen sind wieder in der Startformation zu erwarten, beim lange verletzten Emil Forsberg reicht es wohl noch nicht für einen Einsatz von Beginn an.

Neapels Fokus liegt auf der Meisterschaft

Bereits im Hinspiel machte Trainer Maurizio Sarri deutlich, dass der Fokus der Italiener klar auf dem Meisterschaftskampf mit Juventus Turin liegt. Neben dem gelbgesperrten Dries Mertens fand sich ein weiteres Quartett an Stammspielern auf der Ersatzbank wieder.

Nach der deutlichen Niederlage und der in weite Ferne gerückten Qualifikation für das Achtelfinale dürfte Sarri auch beim zweiten Aufeinandertreffen mit Leipzig einigen Stammspielern eine Verschnaufpause gönnen.

© getty

Mit Wohlwollen wird der Kettenraucher hingegen registriert haben, dass Leipzig eigens für den Napoli-Coach eine Raucher-Kabine in der Gäste-Umkleide installiert hat.

Nur ein Napoli-Sieg auf deutschem Boden

Saison Wettbewerb Runde Begegnung Ergebnis 2014/15 Champions League Viertelfinale VfL Wolfsburg - SSC Neapel 1:4 2013/14 Champions League Gruppenphase Borussia Dortmund - SSC Neapel 3:1 2011/12 Champions League Gruppenphase FC Bayern - SSC Neapel 3:2 1994/95 UEFA Cup Achtelfinale Eintracht Frankfurt - SSC Neapel 1:0 1989/90 UEFA Cup Achtelfinale Werder Bremen - SSC Neapel 5:1

In neun Gastauftritten auf deutschem Boden gab es für die Italiener nur einen Sieg zu bejubeln: In der Saison 2014/15 setzte sich Napoli im Viertelfinale des UEFA-Cups mit 4:1 beim VfL Wolfsburg durch.