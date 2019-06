EM-Qualifikation: Tschechien gegen Montenegro heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der EM-Qualifikation treffen heute Abend Tschechien und Montenegro aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat bei DAZN und verfolge die Partie Tschechien gegen Montenegro live.

Tschechien gegen Montenegro: Termin, Spielort, Schiedsrichter

Das Qualifikationsspiel zwischen Tschechien und Montenegro wird am heutigen Montag um 20.45 Uhr ausgetragen. Spielstätte ist das Andruv-Stadion im tschechischen Olmütz, welches 12.464 Zuschauer fasst. Die Spielleitung übernimmt der russische Schiedsrichter Vladislav Bezborodov.

EM-Quali: Tschechien vs. Montenegro heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie Tschechien vs. Montenegro ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen hat sich DAZN die Übertragungsrechte aller Qualifikationsspiele - abgesehen von der deutschen Mannschaft - gesichert. Somit zeigt der Streamingdienst auch die Begegnung in Olmütz live und in voller Länge. Pünktlich zum Anpfiff geht DAZN auf Sendung.

Alternativ habt ihr auch ohne Abonnement die Möglichkeit, das Spiel im ausführlichen Liveticker von SPOX zu verfolgen. Dort werdet ihr über alle Highlights auf dem Laufenden gehalten.

Tschechien vs. Montenegro: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Montenegro muss auf seine beiden Stars Stefan Savic und Stevan Jovetic verzichten. Bei den Tschechen sind die Einsätze von Alex Kral und Tomas Soucek fraglich.

Tschechien: Vaclik - Novak, Celustka, Suchy, Kaderabek - Soucek, Pavelka - Jankto, Sadilek, Masopust - Schick

Vaclik - Novak, Celustka, Suchy, Kaderabek - Soucek, Pavelka - Jankto, Sadilek, Masopust - Schick Montenegro: Mijatovic - Tomasevic, Simic, Vujacic, Marusic - Scekic, Kosovic - Vukcevic, Mugosa, Jankovic - Beqiraj

Tschechien gegen Montenegro: Die bisherigen Partien der Quali

Partien von Tschechien in der EM-Quali:

07.06.2019 Tschechien Bulgarien 2:1 22.03.2019 England Tschechien 5:0

Partien von Montenegro in der EM-Quali:

07.06.2019 Montenegro Kosovo 1:1 25.03.2019 Montenegro England 1:5 22.03.2019 Bulgarien Montenegro 1:1

EM-Qualifikation: Die Tabelle in Gruppe A

Tschechien und Montenegro kassierten beide hohe Niederlagen gegen England.