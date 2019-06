EM-Qualifikation heute live: Spanien, Schweden und Österreich live auf DAZN und im Liveticker

Am 3. Spieltag der EM-Qualifikation müssen heute Abend unter anderem Ex-Europameister Spanien sowie Schweden und Österreich unbequeme Aufgaben lösen. Hier erfahrt ihr, wo ihr alle Spiele live und in voller Länge anschauen könnt.

Die EM-Qualifikation auf DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 gesichert. Dementsprechend könnt ihr alle Spiele heute Abend live und in voller Länge ab 20.45 Uhr verfolgen.

Alle Spiele werden als einzelne Livestreams zur Verfügung gestellt, somit könnt ihr immer zwischen einzelnen Partien hin- und herswitchen.

Die EM-Qualifikation im Liveticker

Wer die EM-Quali heute Abend aber weder vor dem großen, noch dem kleinen Bildschirm verfolgen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, durch diverse Liveticker keine entscheidende Spielszene zu verpassen und immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Darüber hinaus bietet SPOX auch einen Konferenz-Liveticker an, womit ihr immer up to date seid.

EM-Qualifikation: Alle heutigen Spiele im Überblick

Das wohl interessanteste Duell am heutigen Tag findet in Kopenhagen statt. Dort treffen Dänemark und Irland aufeinander, die gemeinsam in einer Gruppe mit der Schweiz spielen. Wer dieses Aufeinandertreffen gewinnt, verschafft sich eine hervorragende Ausgangsposition für die kommenden Partien.

Uhrzeit Gruppe Heim Auwärts 20.45 Uhr A Tschechien Bulgarien A Montenegro Kosovo B Ukraine Serbien B Litauen Luxemburg D Dänemark Irland F Norwegen Rumänien F Schweden Malta F Färöer-Inseln Spanien G Österreich Slowenien G Lettland Israel G Nordmazedonien Polen

EM-Qualifikation: Der Modus

An der Europameisterschaft 2020 nehmen zum zweiten Mal in der Geschichte 24 Mannschaften teil. Erstmals kämpfen 55 Nationen dabei in insgesamt zehn Gruppen um die Plätze. Die zehn Gruppensieger sowie die Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die Europameisterschaft, die restlichen vier Plätze werden unter den Gewinnern der Nations-League-Playoffs ausgespielt.

Da es im kommenden Jahr keinen alleinigen Gastgeber für das Turnier geben wird, ist keine Nation schon jetzt gesetzt. Selbst Nationen, die Spiele ausrichten, könnten sich unter Umständen nicht qualifizieren.

EM-Qualifikation: Alle Gruppen im Überblick

Der amtierende Europameister Portugal ist nach zwei Unentschieden gegen die Ukraine und Serbien schon unter Zugzwang, kann aber durch einen Sieg der Nations League auf dem alternativen Weg das Ticket zur EM 2020 klarmachen.

Gruppe A

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 England 2 2 0 0 10:1 9 6 2 Bulgarien 2 0 2 0 2:2 0 2 3 Kosovo 1 0 1 0 1:1 0 1 4 Montenegro 2 0 1 1 2:6 -4 1 5 Tschechien 1 0 0 1 0:5 -5 0

Gruppe B

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Ukraine 2 1 1 0 2:1 1 4 2 Luxemburg 2 1 0 1 3:3 0 3 3 Portugal 2 0 2 0 1:1 0 2 4 Serbien 1 0 1 0 1:1 0 1 5 Litauen 1 0 0 1 1:2 -1 0

Gruppe C

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Nordirland 2 2 0 0 4:1 3 6 2 Niederlande 2 1 0 1 6:3 3 3 3 Deutschland 1 1 0 0 3:2 1 3 4 Estland 1 0 0 1 0:2 -2 0 5 Weißrussland 2 0 0 2 1:6 -5 0

Gruppe D

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Irland 2 2 0 0 2:0 2 6 2 Schweiz 2 1 1 0 5:3 2 4 3 Dänemark 1 0 1 0 3:3 0 1 4 Gibraltar 1 0 0 1 0:1 -1 0 5 Georgien 2 0 0 2 0:3 -3 0

Gruppe E

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Slowakei 2 1 0 1 2:1 1 3 2 Wales 1 1 0 0 1:0 1 3 3 Kroatien 2 1 0 1 3:3 0 3 4 Ungarn 2 1 0 1 2:3 -1 3 5 Aserbaidschan 1 0 0 1 1:2 -1 0

Gruppe F

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Spanien 2 2 0 0 4:1 3 6 2 Schweden 2 1 1 0 5:4 1 4 3 Rumänien 2 1 0 1 5:3 2 3 4 Malta 2 1 0 1 2:3 -1 3 5 Norwegen 2 0 1 1 4:5 -1 1 6 Färöer 2 0 0 2 2:6 -4 0

Gruppe G

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Polen 2 2 0 0 3:0 3 6 2 Israel 2 1 1 0 5:3 2 4 3 Nordmazedonien 2 1 1 0 4:2 2 4 4 Slowenien 2 0 2 0 2:2 0 2 5 Österreich 2 0 0 2 2:5 -3 0 6 Lettland 2 0 0 2 1:5 -4 0

Gruppe H

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Frankreich 2 2 0 0 8:1 7 6 2 Türkei 2 2 0 0 6:0 6 6 3 Albanien 2 1 0 1 3:2 1 3 4 Island 2 1 0 1 2:4 -2 3 5 Andorra 2 0 0 2 0:5 -5 0 6 Moldawien 2 0 0 2 1:8 -7 0

Gruppe I

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Belgien 2 2 0 0 5:1 4 6 2 Zypern 2 1 0 1 5:2 3 3 3 Russland 2 1 0 1 5:3 2 3 4 Kasachstan 2 1 0 1 3:4 -1 3 5 Schottland 2 1 0 1 2:3 -1 3 6 San Marino 2 0 0 2 0:7 -7 0

Gruppe J

Pl. Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkte. 1 Italien 2 2 0 0 8:0 8 6 2 Griechenland 2 1 1 0 4:2 2 4 3 Bosnien-Herzegowina 2 1 1 0 4:3 1 4 4 Finnland 2 1 0 1 2:2 0 3 5 Armenien 2 0 0 2 1:4 -3 0 6 Liechtenstein 2 0 0 2 0:8 -8 0

EM-Qualifikation: Deutschland gegen Weißrussland und Estland

Für die deutsche Mannschaft stehen zum Abschluss der Saison 2018/19 zwei absolute Pflichtsiege auf dem Programm. Zunächst trifft die DFB-Elf am morgigen Samstag in Minsk auf Weißrussland (ab 20.45 Uhr im Liveticker), bevor man in Mainz kommende Woche gegen Estland spielt.

Das erste und bisher einzige Qualifikationsspiel konnte Deutschland mit 3:2 gegen die Niederlande gewinnen, die wiederum ihr Ticket auch über die Nations League lösen können.

Deutschland muss sich auf dem klassischen Weg für die Europameisterschaft qualifizieren, bei der man mit München auch einen Standort auf heimischem Boden hat.

EM-Qualifikation: Der restliche Fahrplan bis zur EM

Die deutsche Mannschaft bestreitet am 19.11. das letzte Spiel in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande, die Auslosung der Gruppen wird dann am 2. Dezember in Dublin stattfinden.