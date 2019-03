EM 2020: Qualifikations-Gruppen im Überblick und Infos zum Quali-Modus

Am heutigen Donnerstag starten die ersten Nationalmannschaften in die Qualifikation zur paneuropäischen Europameisterschaft 2020. Welche Teams in den einzelnen Gruppen aufeinandertreffen, wer die Favoriten auf die direkte Qualifikation sind und wie der Quali-Modus aussieht, erfahrt ihr hier.

Insgesamt gibt es für die Europameisterschaft 2020, die in zwölf unterschiedlichen Ländern ausgetragen wird, 24 Startplätze. Die ersten Qualifikationsspiele finden ab dem 21. März 2019 statt. Doch erst Ende März 2020 stehen alle 24 Teilnehmer fest.

Qualifikations-Modus: Wie läuft die Qualifikation für die EM 2020 ab?

55 in der UEFA gelisteten Nationen spielen in insgesamt zehn Gruppen 20 "Tickets" für die Endrunde im Sommer 2020 aus. Jede Gruppe besteht dabei aus fünf oder sechs Mannschaften, die zweimal im Rahmen der Qualifikation aufeinandertreffen. Sowohl der Gruppenerste als auch der Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die EM 2020.

Die Stadien der EM 2020 in Europa © getty 1/13 Erstmals in der Geschichte der Europameisterschaft gibt es als Austragungsort nicht ein oder zwei Länder, sondern wird das Turnier über den gesamten Kontinent verteilt gespielt. SPOX zeigt die Stadien der EM 2020. © getty 2/13 Allianz Arena (München, Kapazität: 75.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 3/13 Amsterdam Arena (Amsterdam/Niederlande, Kapazität: 53.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 4/13 Arena Nationala (Bukarest/Rumänien, Kapazität: 55.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 5/13 Aviva Stadium (Dublin/Irland, Kapazität: 51.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 6/13 Hampden Park (Glasgow/Schottland, Kapazität: 52.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 7/13 Stadio Olimpico (Rom/Italien, Kapazität: 72.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 8/13 Olympiastadion (Baku/Aserbaidschan, Kapazität: 68.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 9/13 Parken (Kopenhagen/Dänemark, Kapazität: 38.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 10/13 Puskas-Stadion (Budapest/Ungarn, Kapazität: 56.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 11/13 San Mames (Bilbao/Spanien, Kapazität: 53.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 12/13 Wembley (London/England, Kapazität: 90.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 2 Halbfinale, Finale. © getty 13/13 Zenit-Arena (St. Petersburg/Russland, Kapazität: 69.000 Zuschauer) - EM-Spiele 2020: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele.

Playoffs zur EM 2020: Wie läuft die EM-Qualifikation über die Nations League ab?

Über die UEFA Nations League werden die vier letzten Teilnehmer für die Europameisterschaft 2020 bestimmt.

Die UEFA Nations League ist in vier unterschiedliche Leistungsklassen unterteilt - von Division A bis D, die jeweils nochmal in vier Vierergruppen unterteilt sind.

Ende März finden daher vier Finalturniere statt und jede Division ermittelt unter den einzelnen Gruppensiegern innerhalb der jeweiligen Liga einen weiteren Teilnehmer für die EM 2020.

Sollten ein oder mehrere Gruppensieger bereits über die normale EM-Qualifikation qualifiziert sein, rückt der nächstbeste Gruppenzweite aus der betreffenden Division nach.

Die Turniere werden innerhalb der Divisionen in zwei Halbfinals (ohne Hin- und Rückspiel) und einem Finale (ohne Hin- und Rückspiel) ausgetragen.

So ist bei der EM 2020 auf jeden Fall auch ein Team aus der Division D vertreten.

EM-Qualifikation 2020: Wann finden die Begegnungen statt?

Die EM-Qualifikation in den einzelnen Gruppen findet 2019 an fünf Doppelspieltagen statt. Sie beginnt am 21. März und endet im November dieses Jahres.

EM-Qualifikation: Die Quali-Gruppen im Überblick

Gruppe A: England, Tschechien, Bulgarien, Montenegro, Kosovo

Favoriten auf die direkte Qualifikation: England und Tschechien

Gruppe B: Portugal, Ukraine, Serbien, Litauen, Luxemburg

Favoriten auf die direkte Qualifikation: Portugal und Serbien

Gruppe C: Niederlande, Deutschland, Nordirland, Estland, Weißrussland

Favoriten auf die direkte Qualifikation: Niederlande und Deutschland

Gruppe D: Schweiz, Dänemark, Irland, Georgien, Gibraltar

Favoriten auf die direkte Qualifikation: Schweiz und Dänemark

Gruppe E: Kroatien, Wales, Slowakei, Ungarn, Aserbaidschan

Favoriten auf die direkte Qualifikation: Kroatien und Wales

Gruppe F: Spanien, Schweden, Norwegen, Rumänien, Färöer, Malta

Favoriten auf die direkte Qualifikation: Spanien und Schweden

Gruppe G: Polen, Österreich, Israel, Slowenien, Mazedonien Lettland

Favoriten auf die direkte Qualifikation: Polen und Österreich

Gruppe H: Frankreich, Island, Türkei, Albanien, Moldawien, Andorra

Favoriten auf die direkte Qualifikation: Frankreich und Island

Gruppe I: Belgien, Russland, Schottland, Zypern, Kasachstan, San Marino

Favoriten auf die direkte Qualifikation: Belgien und Russland

Gruppe J: Italien, Bosnien, Finnland, Griechenland, Armenien, Liechtenstein

Favoriten auf die direkte Qualifikation: Italien und Bosnien

DFB-Team in der EM-Quali: Auf welche Mannschaften trifft Deutschland in der Qualifikation?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 24. März in das Unterfangen EM-Qualifikation 2020. Dann geht es gleich gegen den schwersten Gruppengegner: Das DFB-Team gastiert zum Auftakt in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena und trifft auf die Niederlande.

Im Oktober des vergangenen Jahres erlitt Deutschland ebendort Schiffbruch und verlor im Rahmen der Nations League deutlich mit 0:3. Zwar rang das DFB-Team dem ungeliebten Nachbar im Rückspiel ein 2:2 ab, allerdings stand am Ende der ersten Nations-League-Saison der Abstieg in die Division B fest.

Neben der Niederlande warten auf Deutschland in der EM-Qualifikationsgruppe C allerdings machbare Aufgaben. Deutschland trifft nach dem Showdown in Amsterdam noch auf Nordirland, Estland und Weißrussland.

EM-Qualifikation: Der Spielplan des DFB-Team in Gruppe C

Datum Uhrzeit Gegner Ort Art 24.03.2019 20.45 Niederlande Amsterdam EM-Qualifikation 08.06.2019 20.45 Weißrussland Baryssau EM-Qualifikation 11.06.2019 20.45 Estland Mainz EM-Qualifikation 06.09.2019 20.45 Niederlande Hamburg EM-Qualifikation 09.09.2019 20.45 Nordirland noch nicht bekannt EM-Qualifikation 13.10.2019 20.45 Estland noch nicht bekannt EM-Qualifikation 16.11.2019 20.45 Weißrussland Mönchengladbach EM-Qualifikation 19.11.2019 20.45 Nordirland Frankfurt EM-Qualifikation

EM-Qualifikation: Wo sind die Spiele live zu sehen?

Die Qualifikationsspiele des DFB-Teams werden von 2018 bis 2022 in Deutschland ausschließlich vom Privatsender RTL gezeigt. Die Rechte an den Quali-Spielen der österreichischen Nationalmannschaft hat sich in Österreich wie üblich der öffentlich-rechtliche Sender ORF gesichert. Auch in der Schweiz ist alles beim Alten geblieben: Die Spiele der Nati laufen weiterhin auf SRF 2.

Alle anderen Qualifikationsspiele auf dem Weg zur Europameisterschaft 2022 werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz live und exklusiv vom Streamingdienst DAZN gezeigt.

Ausnahme sind die jeweiligen Partien der Heimmannschaft des jeweiligen Übertragungslandes. Beispielsweise sind in Deutschland die Spiele des DFB-Teams live nur auf RTL zu sehen und nicht bei DAZN. In Österreich werden die Partien des ÖFB-Teams nur auf ORF 1 übertragen usw.