Viktoria Köln gegen SpVgg Unterhaching heute live im TV, Livestream und Liveticker

5. Spieltag in der 3. Liga: Viktoria Köln empfängt die SpVgg Unterhaching zum Duell der oberen Tabellenhälfte. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Torfestival in Köln? Viereinhalb Tore fielen jeweils im Schnitt bei Köln und Haching in den ersten vier Spielen. Beide Teams sind in Torlaune und gehen aufs Ganze.

Viktoria Köln - SpVgg Unterhaching: Wo und wann findet das Spiel statt?

Diese Begegnung der 3. Liga findet im Sportpark Höhenberg in Köln statt. Die Heimstätte der Viktoria bietet Platz für 10.000 Zuschauer. Anstoß der Partie ist heute Nachmittag um 15 Uhr.

Viktoria Köln - SpVgg Unterhaching heute live im TV und Livestream

Wie die meisten Spiele der 3. Liga wird auch das zwischen Köln und Unterhaching ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender Magenta Sport gezeigt. Auf magentasport.de könnt Ihr entscheiden, ob Ihr ein bestimmtes Spiel schauen wollt, oder die parallel laufenden Spiele in der Konferenz.

© getty

Viktoria Köln - SpVgg Unterhaching heute im Liveticker

Wie jede Partie der 3. Liga tickern wir natürlich auch diese gerne für Euch. Im SPOX-Liveticker bleibt Ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst garantiert keine entscheidende Szene.

Viktoria Köln - SpVgg Unterhaching: Die Partie im Überblick

Zusammengerechnet sind bereits 36 Tore in den ersten vier Spielen von Haching und Köln gefallen. Das Derby zwischen der Spielvereinigung und Würzburg hat daran wohl keinen unerheblichen Anteil. Die Münchener Vorstädter drehten einen 2:4-Rückstand in der 88. Minute noch durch drei Tore innerhalb kürzester Zeit und gewannen mit 5:4.

Doch auch Viktoria Köln verwöhnt seine Fans geradezu mit Toren. Nach vier Spielen erzielte das Team ganze elf Tore - Ligahöchstwert - und steht damit verdient auf dem sechsten Tabellenplatz. Nicht übel für einen Aufsteiger.

Für beide Klubs wird es heute selbstverständlich darum gehen, die gute Frühform zu konservieren und den nächsten Erfolg einzufahren. Die Hachinger haben noch kein Spiel verloren und wollen naturgemäß, dass das so bleibt. Köln schielt währenddessen schon mal auf die Aufstiegsplätze.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 3. Hallescher FC 4 6:2 4 9 4. Eintracht Braunschweig 4 8:6 2 9 5. SpVgg Unterhaching 4 9:7 2 8 6. FC Viktoria Köln 4 11:9 2 7 7. SC Preußen 06 Münster 4 6:5 1 7 8. FSV Zwickau 4 4:3 1 7

3. Liga: Der 5. Spieltag im Überblick

Der 5. Spieltag verspricht einiges an Spannung. So erwartet uns unter anderem morgen die Toppartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der Eintracht Braunschweig. Eine Übersicht mit allen zehn Spielen des Spieltags habt Ihr hier: