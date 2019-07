3. Liga: Hansa Rostock - FC Bayern München II heute LIVE im TV, Stream und Liveticker

Heute rollt wieder der Ball in der 3. Liga. SPOX hat für Euch zusammengestellt, wie Ihr die Partie Hansa Rostock gegen Bayern München II LIVE im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt.

Norden gegen Süden, Rostock gegen München. Wie Ihr das Spiel der in vielerlei Hinsicht verschiedenen Klubs verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hansa Rostock gegen FC Bayern München II: Wann und wo steigt die Partie?

Anpfiff ist am heutigen Dienstag um 19 Uhr. Gleichzeitig laufen noch vier andere Partien der 3. Liga (u.a. 1. FC Kaiserslautern - FC Ingolstadt).

Gespielt wird im Ostseestadion zu Rostock, in dem 29.000 Zuschauer Platz finden.

3. Liga: So verfolgt Ihr Hansa Rostock gegen FC Bayern München II LIVE im TV und Stream

Exklusive Rechte an der 3. Liga hat die Telekom, die die Spiele über Ihr Bezahlabo MagentaSport verbreitet. Eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht.

Auch beim Streaming könnt Ihr lediglich auf MagentaSport zurückgreifen. Als Alternative zum Stream gibt es das Hansa Fanradio.

3. Liga: Hansa Rostock - FC Bayern München II im Liveticker

Ihr wollt das Spiel unterwegs verfolgen oder einfach nur kein Geld ausgeben? Kein Problem! Unseren Liveticker zum Spiel findet Ihr hier.

Alternativ haben wir natürlich noch einen Konferenz-Liveticker im Angebot.

Hansa Rostock gegen Bayern München II: Schon gewusst? Die Partie gab es bereits zwei Mal

Es ist eine Weile her, aber bereits in der Saison 2010/11 trafen die Rostocker in der 3. Liga auf die "kleinen" Bayern. Damals ging das Hinspiel im Ostseestadion 0:2 verloren, im Rückspiel sicherte sich Hansa ein 0:0. Das erste Pflichtspieltor gegen die Zweitvertretung des Rekordmeisters steht also noch aus.