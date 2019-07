3. Liga heute live: Der 3. Spieltag im TV, Livestream und Liveticker

Die 3. Liga geht so langsam richtig los. Am heutigen Mittwoch stehen die verbleibenden fünf Spiele der englischen Woche an. SPOX zeigt euch, wo Ihr den 3. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Gestern stand sich bereits eine Hälfte der Drittliga-Teams gegenüber und spätestens ab heute Abend werden wir wissen, wie die Tabelle am Ende des 3. Spieltages aussehen wird. Viele der Teams befinden sich in dieser frühen Phase noch nicht in Top-Form. Heute haben die Klubs nochmal die Chance, sich auf einem den Ambitionen angemessenen Tabellenplatz festzusetzen.

3. Liga: Der 3. Spieltag von gestern

Gestern spielten bereits zehn Mannschaften um die vorläufige Tabellenführung. Die Partien im Überblick gibt es hier:

Datum Heim Gast Ergebnis Gestern, 19 Uhr Hansa Rostock Bayern Amateure 2:1 Gestern, 19 Uhr KFC Uerdingen Unterhaching 2:2 Gestern, 19 Uhr Carl Zeiss Jena Braunschweig 0:2 Gestern, 19 Uhr Kaiserslautern Ingolstadt 0:0 Gestern, 19 Uhr Würzburg Großaspach 0:3

3. Liga: Wer spielt heute gegen wen?

Am heutigen Mittwoch stehen noch einige Highlights des 3. Spieltags aus. Unter anderem empfängt Absteiger MSV Duisburg Preußen Münster zum Clash der oberen Tabellenhälfte. Aber auch die Partie in München, zwischen dem TSV 1860 und FSV Zwickau verspricht spannend zu werden. Das "Grünwalder Stadion" wird wohl mit 15.000 Zuschauern ausverkauft sein.

Einen Überblick über die anstehenden Spiele habt Ihr hier:

Datum Heim Gast Heute, 19 Uhr MSV Duisburg Preußen Münster Heute, 19 Uhr 1860 München FSV Zwickau Heute, 19 Uhr Chemnitzer FC SV Meppen Heute, 19 Uhr FC Magdeburg Waldhof Mannheim Heute, 19 Uhr Viktoria Köln Hallescher FC

3. Liga: Der 3. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker

Der 3. Spieltag der 3. Liga wird exklusiv von Telekom-Sender Magenta Sport ausgetragen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele live und in voller Länge.

Magenta Sport bietet außerdem einen Livestream auf magentasport.de an, mit dem Ihr das Spiel eurer Wahl, oder - seit dieser Saison - alle fünf Spiele in der Konferenz auf euer Gerät streamen könnt.

3. Liga: Der 3. Spieltag heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel im TV zu sehen oder kein Abo bei Magenta Sport abschließen möchte, ist beim SPOX-Liveticker bestens aufgehoben. Hier könnt Ihr alle Spiele in Echtzeit mitverfolgen und verpasst keine Szene.

Hier habt Ihr eine Liste mit allen Ticker-Links:

Datum Heim Gast Liveticker Heute, 19 Uhr MSV Duisburg Preußen Münster Liveticker Heute, 19 Uhr 1860 München FSV Zwickau Liveticker Heute, 19 Uhr Chemnitzer FC SV Meppen Liveticker Heute, 19 Uhr FC Magdeburg Waldhof Mannheim Liveticker Heute, 19 Uhr Viktoria Köln Hallescher FC Liveticker

3. Liga: Die Abschlusstabelle nach den Dienstagsspielen

Und hier noch für Euch die aktuelle Tabelle: