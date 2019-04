Hansa Rostock gegen Sportfreunde Lotte heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des 35. Spieltags der 3. Liga empfängt Hansa Rostock am heutigen Samstag die Sportfreunde Lotte. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Am 35. Spieltag in Liga 3 heißt es in der Partie Hansa Rostock gegen die Sportfreunde Lotte mal wieder Aufstiegskampf gegen Abstiegsangst.

Rostock gegen Lotte heute live: Ort und Anstoß-Zeit

Das Spiel der 3. Liga zwischen Rostock und Lotte findet am heutigen Samstag, den 27. April 2019, um 14 Uhr im Rostocker Ostseestadion statt. Das Spiel leitet Schiedsrichter Nicolas Winter aus Freckenfeld.

Rostock gegen Lotte heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Hansa Rostock und den Sportfreunden Lotte wird ausschließlich beim Pay-TV-Sender MagentaSport übertragen.

Einen Livestream findet ihr parallel auf magentasport.de. Ab 13.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung aus Rostock.

Rostock gegen Lotte heute live im Liveticker

Auch ohne Abonnement verpasst ihr hier bei SPOX kein Tor. Hier geht es zum Liveticker der Partie Hansa Rostock gegen die Sportfreunde Lotte.

Rostock gegen Lotte: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Sportfreunde Lotte sind verletzungsgeplagt. Gleich sechs Spieler fallen bei den Sportfreunden verletzungsbedingt aus. Bei Hansa Rostock werden Evseev und Königs am Samstag fehlen.

Rostock: Gelios - Ahlschwede, Hüsing, Bischoff, Riedel, Rieble - Pepic, T. Öztürk - Hildebrandt, Soukou, Biankadi

Gelios - Ahlschwede, Hüsing, Bischoff, Riedel, Rieble - Pepic, T. Öztürk - Hildebrandt, Soukou, Biankadi Lotte: Kroll - Langlitz, M. Rahn, Straith, Al-Hazaimeh - J. Hofmann, L. Dietz, Oesterhelweg - Lindner, Wegkamp, Jovic

Hansa Rostock - Sportfreunde Lotte heute live: Vorschau

Hansa Rostock steht mit 49 Punkten auf Platz fünf der Tabelle. Damit haben sie zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz drei. Vier Spieltage vor dem Ende scheint der Aufstieg nicht mehr machbar zu sein.

Lotte hingegen liegt nur einen Zähler von den Abstiegsplätzen entfernt. Dementsprechend brauchen die Sportfreunde jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Rostock gegen Lotte: Die Historie

Das Hinspiel im November 2018 gewann Lotte mit 1:0 zuhause gegen Rostock. Das sollte den Sportfreunden Mut für das Duell am heutigen Samstag geben. Wir werfen einen Blick auf die vergangenen fünf Duelle:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 23.11.18 Lotte Rostock 1:0 16.12.17 Rostock Lotte 0:3 22.07.17 Lotte Rostock 0:2 11.03.17 Lotte Rostock 2:0 17.09.16 Rostock Lotte 1:3

3. Liga: Die Tabelle vor dem 35. Spieltag

Aalen hat kaum mehr eine Chance auf den Klassenerhalt, Osnabrück ist aufgestiegen und Wiesbaden schnuppert am Relegationsplatz. So ist der Stand vor dem 35. Spieltag der 3. Liga: