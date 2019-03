3. Liga: SV Meppen gegen FC Würzburger Kickers heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 28. Spieltag in der 3. Liga beginnt heute. Ab 19 Uhr fordert der SV Meppen die Würzburger Kickers. Hier auf SPOX erfahrt ihr, wann und wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die letzten zehn Spieltage in der 3. Liga sind angebrochen. Beim Kampf in der oberen Tabellenhälfte empfängt der SV Meppen heute die Würzburger Kickers. War das Spiel in der Hinrunde noch von möglichen Abstiegsgedanken geprägt, haben sich beide Mannschaften mittlerweile im oberen Mittelfeld festgesetzt.

SV Meppen im Aufwind

Nach einem schweren Start kann Meppen mittlerweile auf eine beeindruckende Serie zurückblicken. Acht der letzten elf Spiele konnte der Klub gewinnen und sich auf Platz sieben der Tabelle vorarbeiten. Eine starke Leistung des Teams von Christian Neidhart, zumal bis zum 10. Spieltag nur ein einziger Sieg gelang.

Wo und wann spielt der SV Meppen gegen die Würzburger Kickers?

Das Spiel zwischen Meppen und den Kickers wird am heutigen Dienstag um 19 Uhr in der Hänsch-Arena in Meppen ausgetragen.

Außerdem gibt es noch diese Spiele am 28. Spieltag zu sehen:

Meppen gegen Würzburg im TV und Livestream

Meppen gegen Würzburg wird nicht im deutschen Free-TV zu sehen sein.

Die Übertragungsrechte für die 3. Liga liegen für die gesamte Saison bei der Telekom. Für 9,95€ im Monat könnt ihr das Spiel ab 19 Uhr heute live bei Magentasport abrufen. Das geht sowohl auf dem Pay-TV-Kanal, als auch im Livestream. Für Kunden der Telekom ist das Angebot kostenlos.

SV Meppen gegen FC Würzburger Kickers auch im Liveticker

Das Rückrundenspiel von Meppen gegen Würzburg könnt ihr heute auch hier bei SPOX im Liveticker mitlesen. Damit werdet ihr, egal wo ihr euch heute befindet, immer auf dem Laufenden bleiben.

Meppen gegen Würzburg: Ein dramatisches Spiel in der Hinrunde

An die letzte Begegnung wird sich der SV Meppen nicht gerne erinnern. Nach vielen vergebenen Möglichkeiten kassierten die Niedersachsen in den letzten Sekunden der Nachspielzeit noch das 1:2. Christian Neidhart wird also auf eine Revanche aus sein.

Die letzten Begegnungen von SV Meppen gegen FC Würzburger Kickers: