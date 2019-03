Fortuna Köln gegen VfL Osnabrück: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der dritten Liga ist am heutigen Dienstag der VfL Osnabrück bei der Fortuna aus Köln zu Gast. Wo ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt und was es sonst Wissenswertes rund um die Partie gibt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nach der Niederlage gegen den KSC konnte der VfL Osnabrück am vergangenen Wochenende einen wichtigen 3:0-Sieg gegen den FSV Zwickau einfahren und damit die Tabelleführung festigen. Nun geht es für das Team von Trainer Daniel Thioune zur Fortuna aus Köln, die nach wie vor mit 33 Punkten auf Platz 14 im Abstiegskampf steckt.

Fortuna Köln gegen VfL Osnabrück: Anstoß, Ort & Schiedsrichter

Die heutige Partie wird um 19 Uhr im Kölner Südstadion angepfiffen. Schiedsrichter der Partie ist Steffen Brütting, seine Assistenten sind Christopher Schwarzmann und Martin Speckner.

Fortuna Köln gegen Osnabrück im TV und Livestream sehen

Wie schon die gesamte Saison über wird auch dieses Spiel live und in voller Länge bei Magenta Sport zu sehen sein. Neben der Möglichkeit die Partie per Telekom-TV zu verfogen, bietet Magenta seinen mobilen Kunden auch ein Livestream an.

Folgendes Personal ist im Einsatz:

Kommentator : Markus Höhner

: Markus Höhner Moderation: Cedric Pick

Fortuna vs. VfL Osnabrück: Der LIVE-TICKER zur Partie

Auch bei SPOX könnt ihr die Partie mitverfolgen. Mit unserem Liveticker werdet ihr auf dem Laufenden gehalten.

Fortuna Köln - VfL Osnabrück: Partien und Duelle

Die letzte Begegnung zwischen beiden Teams konnte der VfL durch ein Tor von Marc Heider mit 1:0 für sich entscheiden.

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 3. Liga 26.09.2018 VfL Osnabrück Fortuna Köln 1:0 3. Liga 27.01.2018 VfL Osnabrück Fortuna Köln 2:2 3. Liga 02.08.2017 Fortuna Köln VfL Osnabrück 3:0 3. Liga 06.05.2017 VfL Osnabrück Fortuna Köln 1:2 3. Liga 03.12.2016 Fortuna Köln VfL Osnabrück 1:1

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Der Vfl Osnabrück ist nach wie vor Tabellenführer. Fortuna Köln hängt im Abstiegskampf.