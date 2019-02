Hansa Rostock gegen SpVgg Unterhaching: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Nord-Süd-Gipfel treffen heute am 23. Spieltag in der 3. Liga Hansa Rostock und die Spielvereinigung Unterhaching aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles zur Übertragung und den Hintergründen der Begegnung.

Die Formkurven von Hansa Rostock und der SpVgg Unterhaching könnten unterschiedlicher nicht sein: Heimteam Hansa Rostock verlor fünf der zurückliegenden sieben Spiele, unter anderem am vergangenen Sonntag mit 0:2 bei Wehen Wiesbaden. Dadurch rutschte die Kogge bis auf Platz zwölf in der Tabelle ab.

Die Spielvereinigung hingegen war in vier der vergangenen sechs Partien siegreich und steht momentan auf Rang fünf in der 3. Liga. Aber: Beide Spiele nach der Winterpause gegen Aalen und Cottbus fielen witterungsbedingt aus, sodass Haching im Erfolgsfall bis auf die Aufstiegsränge klettern könnte.

Hansa - SpVgg: Wo und wann wird das Spiel ausgetragen?

Die Begegnung zwischen Hansa Rostock und der SpVgg Unterhaching wird heute um 14 Uhr im Ostseestadion in Rostock angepfiffen, in dem 29.000 Zuschauer Platz finden.

Rostock vs. Haching heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie die meisten Spiele der 3. Liga wird auch die Partie zwischen Hansa Rostock und der SpVgg Unterhaching nicht im Free-TV übertragen. MagentaSport zeigt alle 380 Begegnungen in Liga drei live und in voller Länge. Für unterwegs bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream an. Während das Angebot für alle Telekom-Kunden kostenlos ist, zahlen alle weiteren Abonnenten 9,95 Euro im Monat.

Alternativ könnt ihr den Liveticker von SPOX nutzen, um über das Spielgeschehen in Rostock auf dem Laufenden zu bleiben.

Rostock gegen Unterhaching: Die vergangenen Partien

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis 3. Liga 11.08.2018 SpVgg Unterhaching 2:1 3. Liga 07.04.2018 Hansa Rostock 1:1 3. Liga 27.10.2017 SpVgg Unterhaching 0:3 3. Liga 17.04.2017 SpVgg Unterhaching 2:1 3. Liga 18.10.2016 Hansa Rostock 2:2

3. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag mit Hansa und Haching