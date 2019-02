TSV 1860 München gegen VfL Osnabrück: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Spitzenreiter VfL Osnabrück ist heute zu Gast bei dem TSV 1860 München. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zur Partie des 22. Spieltags der 3. Liga und verrät, wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der VfL Osnabrück führt derzeit die Tabelle an und sammelte in den vergangenen vier Partien ganze zehn Punkte. Seit nunmehr 14 Spielen ist die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune ungeschlagen und festigte zuletzt mit einem 1:0-Sieg gegen den SV Meppen seine Stellung an der Spitze. Der Karlsruher SC hat bisher zwar eine Begegnung weniger absolviert, doch der aktuelle Abstand zum Tabellenzweiten beträgt fünf Zähler.

Zum Start der Rückrunde trennte sich der TSV 1860 München mit einem 1:1-Unentschieden vom VfL Sportfreunde Lotte. Somit steht er aktuell auf Rang neun in der Tabelle. Jedoch lauert sowohl der FC Würzburger Kickers als auch der FC Hansa Rostock mit der gleichen Punktzahl (27) auf den hinteren Plätzen. Mit einem Sieg im heutigen Spiel könnte 1860 maximal zwei Positionen gutmachen.

1860 gegen Osnabrück: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Top-Duell des heutigen Tages zwischen dem TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück beginnt am Mittag um 14 Uhr. Beide Mannschaften treffen im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München aufeinander.

1860 München - VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream

Diese Partie wurde nicht für das Free-TV gewählt und läuft daher nur auf MagentaSport. Der Pay-TV-Sender überträgt die heutige Begegnung live und in voller Länge, auch einen Livestream hat er dabei im Angebot. Solltet ihr bereits Telekom-Kunde sein, dann könnt ihr diesen Service kostenfrei in Anspruch nehmen.

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER

Alle Spiele vom Samstagmittag findet ihr zudem im Konferenz-Liveticker von SPOX. Selbstverständlich wird euch auch wieder ein Liveticker zur Einzelpartie angeboten, womit ihr von unterwegs keinen entscheidenden Spielzug verpasst.

1860 München gegen VfL Osnabrück: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis 3. Liga 08.08.2018 VfL Osnabrück 2:2 (0:1) DFB-Pokal 29.07.2011 VfL Osnabrück 2:3 n.V. 2. Bundesliga 21.01.2011 VfL Osnabrück 0:1 (0:0) 2. Bundesliga 29.08.2010 TSV 1860 München 3:1 (2:1) 2. Bundesliga 05.04.2009 TSV 1860 München 1:1 (0:1) 2. Bundesliga 26.10.2008 VfL Osnabrück 0:2 (0:1)

3. Liga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag mit 1860, Osnabrück