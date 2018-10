3. Liga: Eintracht Braunschweig gegen VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream, Liveticker

In der 3. Liga empfängt zum Auftakt des 13. Spieltages Eintracht Braunschweig den VfL Osnabrück. Wo ihr das Heimspiel des Tabellenletzten gegen den Ersten im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Die Vorzeichen vor dem Spiel sind klar: Braunschweig konnte erst ein Spiel in dieser Drittliga-Saison gewinnen und steht auf dem letzten Platz. Der VfL Osnabrück musste sich erst einmal geschlagen geben und ist Tabellenführer. Doch was im Fußball möglich ist, zeigte in der 2. Liga erst der MSV Duisburg, als der bis dahin Tabellenletzte auswärts beim Tabellenführer 1. FC Köln gewinnen konnte.

Eintracht Braunschweig gegen VfL Osnabrück: Uhrzeit und Spielstätte

Das Spiel findet am heutigen Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr statt. Spielstätte ist das Eintracht-Stadion in Braunschweig.

3. Liga live: Braunschweig gegen Osnabrück im TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV sind insgesamt 86 Spiele der 3. Liga zu sehen. Das Spiel des BTSV gegen den VfL ist leider nicht dabei. Der kostenpflichtige Anbieter Telekom Sport hat sich die Rechte an der Übertragung der 3. Liga gesichert und zeigt auch dieses Spiel live und exklusiv.

Freunde des Radios werden beim VfL-Liveradio fündig. Wer das Spiel im Liveticker verfolgen will, ist bei SPOX richtig.

3. Liga - BTSV gegen VfL: Tabellenletzter empfängt den Tabellenersten

Die Vorzeichen vor der Partie könnten nicht klarer sein. Eintracht Braunschweig steht mit acht Punkten am Tabellenende der 3. Liga. Der VfL Osnabrück, letzte Saison gerade noch den Abstieg aus der 3. Liga verhindert, ist aktueller Spitzenreiter. Der VfL sammelte bisher 23 Punkte.

Osnabrück hat zwar auswärts noch kein Spiel verloren, spielte in der Ferne aber bereits viermal Remis. Noch ein gutes Omen für die Heimmannschaft: Dreimal in Folge gewann der jeweilige Tabellenletzte zuletzt im Duell gegen den Ersten. Es gibt also sehr wohl Hoffnung für den Letzten, Punkte im Eintracht-Stadion zu behalten.

Eintracht Braunschweig gegen VfL Osnabrück: Die letzten Duelle

Zuletzt standen sich beide Teams in der Saison 2009/10 in der 3. Liga gegenüber. Vor dem Pokalsieg des Vfl Osnabrück im Jahr 2007, begegneten sich beide Teams regelmäßig in der Regionalliga Nord. In bisher 47 Spielen konnte der BTSV 22 Siege feiern, verlor 13 und zwölfmal trennten sich beiden Teams mit einem Remis.