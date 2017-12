Magdeburg macht auf Paderborn Boden gut

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN 1. HNL Live Dinamo Zagreb -

Zapresic Primera División Live Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

CSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Indian Super League Pune -

Bengaluru FC Eredivisie Ajax -

Excelsior A-League Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast United Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari

Der SC Paderborn ließ beim SV Wehen Wiesbaden Federn und macht das Aufstiegsrennen in der 3. Liga wieder spannend. Der 1. FC Magdeburg schloss zu den Ostwestfalen auf.

Neue Spannung in der Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga: Tabellenführer SC Paderborn büßte am 18. Spieltag seinen Vorsprung auf Verfolger 1. FC Magdeburg ein. Die Ostwestfalen unterlagen im Top-Spiel dem SV Wehen Wiesbaden deutlich mit 1:4 (0:2) und liegen mit 40 Punkten nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze. Auf Platz drei folgt Wiesbaden (36).

"Das 1:4 ist verdient, wenngleich es ein gutes Spiel von beiden Mannschaften war", sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart nach der zweiten Niederlage in Folge. Die Abgeklärtheit vor dem Tor habe die Partie entschieden. So sah es auch sein Gegenüber Rüdiger Rehm: "Wir hatten die Effizienz, die wir beim Gegner vermutet hatten. Und wenn du in dieser Liga vorne liegst, ist es einen Tick einfacher."

Karlsruher SC: Lauf gestoppt

Der Aufwärtstrend des Absteigers Karlsruher SC (29) erhielt derweil nach vier Siegen in Folge einen leichten Dämpfer. Der KSC kam gegen den VfR Aalen nur zu einem 0:0, ist aber mittlerweile seit 464 Minuten ohne Gegentor. Magdeburg nutzte Paderborns Ausrutscher durch ein 3:2 (3:1) beim Chemnitzer FC. Christian Beck (12./21.) und Julius Düker (39.) trafen für die Gäste, Daniel Frahn (28./78.) verkürzte zweimal für Chemnitz.

"Ich bin hochzufrieden mit dem Ergebnis, denn vor allem in den ersten 45 Minuten war es der beste Fußball, den wir in dieser Saison bisher gespielt haben", sagte Magdeburgs Trainer Jens Härtel.

In Wiesbaden schossen Stephan Andrist (27.), Steven Ruprecht (31./71., Foulelfmeter) und Manuel Schäffler (57.) den deutlichen Sieg über schwache Paderborner heraus, Christian Strohdiek (79.) erzielte den Ehrentreffer der Gäste. Fortuna Köln (32) verpasste derweil an den Anschluss an das Spitzentrio. Beim 1:1 (1:0) gegen den FSV Zwickau brachte Robin Scheu (36.) die Gastgeber in Führung, Fabian Eisele (89.) glich für Zwickau aus. Die Fortuna wartet damit seit vier Spielen auf einen Sieg.

Unterhaching schlägt Jena, Erfurt weiter Letzter

Der ehemalige Bundesligist SpVgg Unterhaching hat sich am Sonntag auf den sechsten Tabellenplatz verbessert. Die Münchner Vorstädter kamen gegen Carl Zeiss Jena zu einem 3:1 (1:1). Manfred Starke (8.) hatte Jena in Führung geschossen, Ulrich Taffertshofer (32.), Dominik Stahl (50.) und Thomas Hagn (85.) sorgten für die Wende im Spiel. Für den Schlusspunkt sorgte Jenas Sören Eismann (90.+1).

Werder Bremen II unter der VfL Osnabrück trennten sich 2:2 (1:1). Ole Käuper (3.) sorgte für das frühe 1:0 der Hanseaten, Sebastian Klaas (33.) markierte den 1:1-Ausgleich. Niklas Uwe Schmidt (78.) traf zum 2:1 für Werder, doch Marc Heider (79.) schaffte wiederum den Gleichstand. Torschütze Schmidt sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (80.). Die SG Sonnenhof Großaspach unterlag den Würzburger Kickers 1:3 (1:2). Orhan Ademi (13./83.) und Simon Skarlatidis (40.) sorgten für die Kickers-Tore. Timo Röttger (33.) war zum zwischenzeitlichen 1:1 erfolgreich.

Im Tabellenkeller kommt Rot-Weiß Erfurt nicht von der Stelle. Das Schlusslicht musste sich gegen Aufsteiger SV Meppen mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben. Auch die Sportfreunde Lotte und Preußen Münster trennten sich 0:0.