Paderborn behält Führung vor Magdeburg

In der 3. Liga bleibt es beim Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Magdeburg an der Tabellenspitze. Der SCP gewann am Sonntag beim FSV Zwickau mit 3:1 (1:1) und rangiert auf Position eins.

Sven Michel (13.), Sebastian Schonlau (79.) und Dennis Srbeny (90.+3, Foulelfmeter) trafen für den SCP. René Lange (39.) sorgte für das zwischenzeitliche 1:1. Zwickaus Johannes Brinkies hielt noch einen Foulelfmeter von Srbeny (79.).

Für Magdeburg, das 2:0 (1:0) gegen Carl Zeiss Jena gewann, waren Philip Türpitz (36.) und Nico Hammmann (85.) erfolgreich. Im dritten Sonntagsspiel gewann Aufsteiger SV Meppen 2:0 (0:0) gegen den Karlsruher SC. Benjamin Girth (51.) und Marius Kleinsorge (61.) schossen die Tore der Emsländer.

Fortuna Köln feiert siebten Sieg

Der ehemalige Bundesligist Fortuna Köln gewann eine Woche nach seiner ersten Saisonniederlage gegen Sportfreunde Lotte (0:3) bei der SG Sonnenhof Großaspach 3:1 (1:1). Für Köln machten Hamdi Dahmani (20.), Julian Leist per Eigentor (55.) und Lars Bender (87.) den siebten Saisonsieg perfekt. Timo Röttger hatte Sonnenhof bereits in der 6. Minute in Führung geschossen.

Ebenfalls in der Spitzengruppe behauptete sich der SV Wehen Wiesbaden (23), der bei Schlusslicht Rot-Weiß Erfurt 3:1 (0:0) gewann. Mit einem Doppelpack sorgte Manuel Schäffler (49., 62.) in Erfurt für einen scheinbar beruhigenden Vorsprung von Wehen Wiesbaden, ehe Elias Huth (75.) die Begegnung noch einmal spannend machte. Agyemang Diawusie (87.) machte anschließend für die Gäste alles klar.

"In der zweiten Hälfte nutzte der Gegner zwei Fehler von uns zu den Gegentoren. Danach haben wir nochmals alles versucht und kamen zum Anschluss, doch dann fangen wir uns einen Konter ein", resümierte Erfurts Coach Stefan Krämer.

Osnabrück und Würzburger Kickers im Tabellenkeller

Im Tabellenkeller befindet sich auch der VfL Osnabrück, der bei Preußen Münster 1:4 (0:2) unterlag. Beim VfL hatte immerhin Tim Danneberg einen Grund zu feiern. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler absolviert im Derby seinen 279. Einsatz in der 2008 eingeführten 3. Liga und ist damit nun alleiniger Rekordhalter mit einem Spiel mehr als Alf Mintzel (35) von Wehen Wiesbaden.

Auf einem Abstiegsplatz steht auch Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers nach einem 0:2 (0:0) im Südduell gegen Aufsteiger SpVgg Unterhaching. Torjäger Stephan Hain war auch beim sechsten Saisonsieg der Hachinger erfolgreich. Mit seinem neunten Saisontreffer (48.) brachte der Führende der Torjägerliste die Gäste in Würzburg in Front. Thomas Hagn (72.) machte alles klar.

Unterhaching führt nach wie vor die Verfolgergruppe vor Hansa Rostock an, das sich gegen den VfR Aalen 1:0 (0:0) durchsetzte. Zudem trennten sich Werder Bremen II und der Chemnitzer FC 1:1 (0:1). Bereits am Freitag hatte Lotte beim 2:1 gegen den Halleschen FC seinen Aufwärtstrend bestätigt.