DFB-Pokal: Stimmen zum Pokalfinale zwischen Bayern und Leipzig

Nach dem Double-Gewinn ist die Stimmung beim FC Bayern München entsprechend gut. Niko Kovac zeigt sich erleichtert, Karl-Heinz Rummenigge stärkt ihm nur bedingt den Rücken und Manuel Neuer freut sich über sein erfolgreiches Comeback. Beim RB Leipzig herrscht hingegen große Enttäuschung.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern) ...

... über RB Leipzig: "Man hat heute gesehen, dass Leipzig der stärkste Gegner ist, den wir hätten kriegen können. Manuel hat uns in der ersten Halbzeit ein, zwei Mal im Spiel gehalten. Heute waren wir Favorit. Das ist immer schwierig, aber wir waren das Quäntchen besser. Aber in Leipzig wird etwas entstehen. Das sind zwei Mannschaften, die in den kommenden Jahren um den Meistertitel spielen können."

... über seine Emotionen: "Letztes Jahr habe ich einen Verein verlassen, da flossen auch Tränen. Dieses Jahr ist es nicht ganz so emotional."

... über die Unterstützung der Fans: "Was in der letzten Woche gegen Frankfurt und heute hier passiert ist, ist unglaublich."

... über seine Zukunft: "Man muss die Ruhe bewahren. Ich weiß, dass es in unserem Trainerjob nicht einfach ist. Deswegen ist so ein Titel sehr schön, aber ich nehme mich da außen vor. Ich bin Teil des Teams. Ich möchte mich auch bei meinem Staff bedanken, ohne den wir nicht hier wären."

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): "Es war eine kuriose Saison. Aber in der Rückrunde hat die Mannschaft erfolgreichen, großartigen Fußball gespielt. Meisterschaft, Pokalsieg, besser kann es nicht laufen. Vom FC Bayern werden Titel erwartet. In dieser Woche kam es darauf an, aber die Mannschaft hat das großartig gemacht. Wir haben Weltklasse-Tore gemacht und mit Manuel Neuer einen Giganten im Tor."

... über die Zukunft von Kovac: "Wir haben das nie in Frage gestellt. Am Ende müssen wir Titel holen. Da steht natürlich auch der Trainer in der Pflicht. Aber es war für uns nie ein Thema, dass er vor seiner Vertragslaufzeit bis 2023 nicht mehr Trainer ist."

© getty

Arjen Robben (FC Bayern): "Das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich habe versucht, das zu genießen, aber gleichzeitig musst du dich vorbereiten. Das ist ein Finale! Du musst da sein. Sich so zu verabschieden, ich glaube, besser geht es nicht. Ich habe es noch nicht wirklich bewusst realisiert, dass es zu Ende ist. Das wird wahrscheinlich erst in den kommenden Tagen passieren. Ich muss noch zurück an die Säbener Straße, um dort alles abzuschließen. (lacht) Ich bin ein glücklicher Mensch und sehr, sehr dankbar. Jetzt ist es vorbei."

Franck Ribery (FC Bayern): "Leipzig spielt sehr guten Fußball. Aber die Mannschaft hat das gut gemacht. So ein Finale ist immer schön, immer anders und speziell. Auch emotional, ich freue mich. Was wir zusammen erreicht haben, bleibt für ein ganzes Leben. Ich bin sehr stolz. Ich habe mit dem FC Bayern 24 Titel geholt. Das war eine tolle gemeinsame Zeit."

Robert Lewandowski (FC Bayern): "Ich bin sehr zufrieden. Wir haben richtig gut gespielt und drei Tore gemacht. Es war früh klar, wenn wir die Titel holen, gehören sie auch Franck, Arjen und auch Rafinha. Diese Spieler haben so viel geleistet für den Klub, da muss man sich bedanken."

Manuel Neuer (FC Bayern): "Für die Mannschaft war es wichtig, dass ich in den Situationen da war. Ich war hochmotiviert und im Training bereit gewesen. Ich hätte gerne schon eher gespielt, es war eine Punktlandung. Besser hätte man das Drehbuch nicht schreiben können. Für uns alle war es ganz wichtig, die Saison so abzuschließen, dass wir Double-Sieger sind. Wir wurden ja fast abgeschrieben, waren hinten in der Bundesliga. Im Pokal haben viele über ein 50:50-Spiel geredet. Wir haben super weitergearbeitet und haben uns das einfach verdient."

Thomas Müller (FC Bayern): "Die Mühen sind immer dieselben. Wir treten natürlich immer mit den höchsten Ambitionen an. Zwischenzeitlich hatten wir ja große Probleme. Dann haben wir uns nochmal zusammengerauft. Zwei Titel zu holen ... Hut ab! Leipzig ist ja auch keine Laufkundschaft. In den entscheidenden Momenten waren wir da. Da haben alle alles reingeworfen. Da hat man wieder das Gefühl gehabt: Das ist der FC Bayern. Wir haben heute alles rausgehauen, auch wenn es manchmal ein wildes Spiel war. Manu hat zweimal überragend gehalten. Wenn sogar mir nicht mehr viel einfällt, dann merkt man, wie viel der Sieg bedeutet hat."

Noten und Einzelkritiken zu FC Bayern - RB Leipzig: #NeuertheWall und der eiskalte Pole © getty 1/29 Durch das 3:0 gegen RB Leipzig ist der FC Bayern zum 19. Mal Pokalsieger. Sieggaranten sind der Rückkehrer zwischen den Pfosten und die eingebaute Torgarantie des FCB. Bei RB fällt ein Österreicher ab. Die Noten. © getty 2/29 Peter Gulacsi: Beim 0:1 auf dem falschen Fuß erwischt, zudem war ihm die Sicht versperrt – andererseits kann Lewy nur in diese Ecke köpfen. Beim 0:2 und 0:3 chancenlos. Zeigte mehrere gute Paraden. Note: 2,5. © getty 3/29 Lukas Klostermann: Konnte nach vorn nicht wie gewohnt Betrieb machen, stattdessen oft hinten gefordert, klärte mehrfach. Vor dem 0:1 allein gelassen, von Coman beim 0:2 ausgetrickst. Hob bei Comans Großchance das Abseits auf. Note: 4. © getty 4/29 Ibrahima Konate: Tolles Spiel. Mit viel Wucht gegen Lewandowski, verfolgte den bis in die andere Hälfte und fing mit guter Antizipation viel ab. Auch nach vorn mit tollen Aktionen. Verhinderte per Kopf das 0:2. Note: 2. © getty 5/29 Willi Orban: Etwas schwächer als Konate, gewann nur 50 Prozent der Zweikämpfe und kam gegen Lewy beim 0:1 nicht hinterher. Klärte aber viel. Machte in der 70. Platz für Upamecano. Note: 3,5. © getty 6/29 Marcel Halstenberg: Vorn der Mann für die Standards, hinten nicht immer aufmerksam gegen Gnabry. In seinem Rücken war oft Platz. Aber starke Zweikampfquote (83 Prozent). Note: 3,5. © getty 7/29 Tyler Adams: Für Laimer in der Startelf, machte besonders in der ersten halben Stunde extrem viele Meter, doppelte und sorgte für Ballgewinne. Im Laufe des Spiels schwächer, unterstützte nicht vor dem 0:1. Schlechte Zweikampfquote (31 Prozent). Note: 4. © getty 8/29 Kevin Kampl: Ballverteiler, defensiv mit Adams zusammen bis zum 0:1 aggressiv und stark im Pressing, eroberte viele Bälle. Auch er konnte das Tempo nicht halten. Wie Adams schwach im Zweikampf (36 Prozent). Note: 3,5. © getty 9/29 Sabitzer war selten am Ball und wenn doch, verlor er ihn zu oft. Seine Abschlüsse waren allesamt ungefährlich. Im Vergleich zum anderen offensiven Mittelfeldspieler Forsberg spielte Sabitzer deutlich unauffälliger und unkreativer. Note: 4,5. © getty 10/29 Emil Forsberg: Über seine linke Seite ging viel mehr als bei Sabitzer, ließ bei mehreren Steilpässen seine Klasse aufblitzen. Wenn er frei vor Neuer das Tor macht, geht das Spiel vielleicht anders aus. Note: 3. © getty 11/29 Timo Werner: Lange ohne große Szenen in der Offensive, dafür mit viel Laufarbeit im Pressing. In der zweiten Halbzeit mit mehr Abschlussszenen, einmal war Neuer schon geschlagen (57.). Note: 3,5. © getty 12/29 Yussuf Poulsen: Hatte per Kopf die Großchance zur Führung, Neuer lenkte seinen Ball an die Latte. Sonst mit enormem Pensum, führte mit Abstand die meisten Zweikämpfe (29), alle hohen Bälle gingen in seine Richtung. Note: 2,5. © getty 13/29 Konrad Laimer: Kam nach 65 Minuten für Adams, konnte die Auflösungserscheinungen im Mittelfeld aber nicht verhindern. Auch offensiv ohne große Szenen. Note: 4. © getty 14/29 Dayot Upamecano: Kam in der 70. Für Orban, als Rangnick auf Dreierkette umstellte. Von Lewandowski beim 0:3 kalt erwischt, schaltete zu spät. Note: 4. © getty 15/29 Amadou Haidara: Kam für die Schlussoffensive, blieb aber ohne Szenen. Keine Bewertung. © getty 16/29 Manuel Neuer: Kehrte nach Verletzung wieder ins Tor zurück und zeigte auf beeindruckende Art und Weise, dass er sehr wohl noch imstande ist, die "Unhaltbaren" zu entschärfen. Note: 1,5 © getty 17/29 Joshua Kimmich: Rettete im ersten Durchgang gleich zweimal mit aufopferungsvollen Grätschen. Schaltete Gegenspieler Timo Werner nahezu gänzlich aus und bereitete die Treffer zum 2:0 und 3:0 vor. Starke Zweikampfquote von 83 Prozent. Note: 2: © getty 18/29 Niklas Süle: Starker Auftritt des Nationalspielers. Im ersten Durchgang mit vielen klärenden Aktionen, zudem entschärfte Süle einen Schuss von Timo Werner knapp vor der Linie. Gewann sämtliche Zweikämpfe in der Luft. Note: 2 © getty 19/29 Mats Hummels: Auch Hummels wusste zu gefallen. Fast 90 Prozent seiner Duelle entschied er für sich. Außerdem überraschte der Innenverteidiger nach dem Seitenwechsel mit einem sehenswerten Solo, bei dem er an Gulacsi scheiterte. Note: 2 © getty 20/29 David Alaba: Spielte zu Beginn der Partie den einen oder anderen Fehlpass, fing sich in der Folge aber. Sah bei Werners Chance in der 57. Minute etwas unglücklich aus. Seine beste Aktion: Die Flanke, die zu Lewandowskis Kopfballtreffer. Note: 3 © getty 21/29 Javi Martinez: In Leipzigs Drangphase zu Beginn nicht immer auf der Höhe. Mit dem Treffer gewann der Spanier aber an Sicherheit im defensiven Mittelfeld. Lief Räume zu und fing die meisten Bälle aufseiten des FCB ab. Musste für Tolisso weichen. Note: 3 © getty 22/29 Thiago: Unheimlich engagiert und leidenschaftlich im Zentrum unterwegs, gewann der Spanier satte 83 Prozent seiner Zweikämpfe. Kein Bayern-Spieler hatte mehr Ballaktionen, dazu 90 Prozent Passquote. Zudem auch vorne gefährlich. Note: 2,5. © getty 23/29 Serge Gnabry: Seine Stärken im Eins-gegen-Eins kamen nur selten zur Geltung. Musste mit der schwächsten Pass- und Zweikampfquote in der 73. Minute für Robben Platz machen. Note: 3,5. © getty 24/29 Thomas Müller: Rackerte, rieb sich auf, blieb aber letztlich etwas glücklos. Hatte in Halbzeit eins freie Bahn, ließ sich aber noch einholen. Auch zweikampftechnisch recht schwach: Nur knapp über 30 Prozent gewann der Ex-Nationalspieler. Note: 4. © getty 25/29 Kingsley Coman: Leitete das 1:0 mit seinem Pass auf den hinterlaufenden Alaba ein und besorgte das 2:0 sehenswert selbst. Ein entscheidender Mann im Pokalfinale. Note: 2. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Zweimal schlug der polnische Torjäger vom Dienst zu. Und wie! Das 1:0 mit einem anspruchsvollen Kopfball, das 3:0 nach starkem Solo und eiskaltem Lupfer. Bewies wieder einmal, wie wichtig er ist. Note: 1,5. © getty 27/29 Corentin Tolisso: Kam für Martinez ins Spiel uns steuerte seinen Teil dazu bei, dass die Münchner sich am Ende souverän zum Titel spielten. Note: 3. © getty 28/29 Arjen Robben: Da wäre es fast noch gefallen, das Abschiedstor des Arjen Robben. Verzog allerdings mit dem schwachen rechten Fuß. Immerhin: Der Niederländer verabschiedet sich mit einem weiteren Titel. Keine Bewertung. © getty 29/29 Franck Ribery: Durfte auch noch ein allerletztes Mal mitmischen. Ein krönender Abschluss einer tollen Bayern-Karriere. Keine Bewertung.

Leipzig-Torhüter Peter Gulacsi: "Das ist schwer zu verkraften"

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig): "Jetzt ist schon eine große Enttäuschung da. Wenn du hier bist, willst du gewinnen. Wir hatten starke erste 30 Minuten, in denen wir in Führung geben müssen. Nach dem ersten Gegentor waren wir ein bisschen verunsichert. Am Ende ist es eine verdiente Niederlage."

Peter Gulacsi (Torhüter RB Leipzig): "Am Ende haben die Bayern verdient gewonnen. Wir hatten trotzdem unsere kleinen Chancen. Wir sind momentan noch enttäuscht, das ist schwer zu verkraften. Es war ein großer Tag für unseren Verein RB Leipzig, am Ende hat es leider nicht geklappt."

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "Das ist ein bitterer Tag. Wir haben es phasenweise echt gut gemacht. Wir hatten richtig gute Phasen, das Matchglück aber nicht auf unserer Seite. Alles in allem haben die Bayern aber verdient gewonnen. Wir haben zu viel zugelassen."