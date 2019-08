Werder Bremen gegen Atlas Delmenhorst heute live: DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Werder Bremen trifft heute in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde auf den SV Atlas Delmenhorst. Wo Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ein ungleiches Derby: Werder Bremen spielt am heutigen Samstag gegen Nachbarn Delmenhorst. Die beiden Klubs trennen fünf Spielklassen.

Werder Bremen gegen Atlas Delmenhorst: Wo und wann findet das DFB-Pokal-Spiel statt?

Die beiden Teams treffen im Bremer Weserstadion aufeinander, nachdem Delmenhorst das Heimrecht abgegeben hat. In die Arena passen 42.358 Zuschauer und wenn die Partie heute um 20.45 Uhr angepfiffen wird, wird sie ausverkauft sein.

Werder Bremen gegen Atlas Delmenhorst live im TV und Livestream

Das Pokal-Derby wird live und exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport übertragen. Mit den Angeboten SkyGo und dem Sky-Ticket, habt Ihr außerdem die Möglichkeit das Spiel auf Euer Gerät zu streamen.

Werder Bremen gegen Atlas Delmenhorst im Liveticker

So wie jedes DFB-Pokal-Spiel, gibt es auch dieses live im SPOX-Ticker zu verfolgen. Hier verpasst Ihr keine Szene und erlebt das Duell hautnah.

© getty

Werder Bremen gegen Atlas Delmenhorst: DFB-Pokal im Überblick

Wenn die beiden Teams heute Abend in das Stadion einlaufen, werden vermutlich alle Augen der rund 82.000 Delmenhorster auf das Spielfeld oder den Bildschirm gerichtet sein. Für den Fünftligisten ist es das Jahrhundertspiel.

Die Klubs trennt zwar geographisch nur knapp 15 Kilometer, sportlich gesehen jedoch fünf Ligen. Für Werder-Coach Florian Kohfeldt wird es heute Abend dennoch ein wenig emotional. Der 36-Jährige wuchs in Delmenhorst auf und kennt einige Spieler und Verantwortliche, gegen die sein Team heute antritt, persönlich.

Aber auch trotz des großen sportlichen Unterschieds werden die Delmenhorster versuchen die Bremer zu ärgern. Für Werder wird es dann heute in einer Woche in der Bundesliga gegen Düsseldorf so richtig ernst. Die ersten fünf Pflichtspiele der Bremer sind hier für Euch aufgelistet:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 10.08.2019 20.45 Uhr DFB-Pokal Atlas Delmenhorst 17.08.2019 15.30 Uhr Bundesliga Fortuna Düsseldorf 24.08.2019 15.30 Uhr Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim 01.09.2019 15.30 Uhr Bundesliga FC Augsburg 14.09.2019 15.30 Uhr Bundesliga Union Berlin

*) fettgedruckt: Heimspiel.