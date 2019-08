Wer überträgt / zeigt den DFB-Pokal im TV oder Livestream heute live?

Mit den Partien am Freitag beginnt die DFB-Pokal-Saison 2019/20. Verglichen zu den vergangenen Spielzeiten hat sich die Rechtelage etwas geändert. Wer überträgt den DFB-Pokal live im TV oder Livestream? In diesem Artikel gibt es die Antwort.

Insgesamt gehen 64 Teams beim DFB-Pokal an den Start. Die erste Runde wird vom 09.08. bis zum 12.08. ausgetragen.

Wer überträgt / zeigt den DFB-Pokal im TV heute live?

Der Pay-TV-Sender Sky hat Rechte für alle Pokalspiele der Saison 2019/20. Neben den Einzelspielen bietet Sky seinen Kunden zudem eine Konferenz mit allen gleichzeitig stattfinden Partien an.

Neben Sky hat auch der öffentlich-rechtliche Sender ARD Rechte an der Live-Übertragung des DFB-Pokals. In der ersten Runde zeigt die ARD beispielsweise das Duell zwischen Energie Cottbus und dem FC Bayern München am Montag.

Zur Saison 2019/20 hat sich auch der Privatsender Sport1 Liverechte für den Pokal gesichert und zeigt in den ersten Runden pro Runde eine Partie. In der 1. Runde ist das das Match zwischen Borussia Dortmund und dem KFC Uerdingen.

DFB-Pokal: Übertragung im TV - Übersicht

In der vergangenen Saison setzte sich der FC Bayern im Finale gegen RB Leipzig durch. Wie üblich sind die Vertreter der Bundesliga sowie 2. Liga und die vier Bestplatzierten der 3. Liga automatisch qualifiziert. Das Teilnehmerfeld wird von 24 Vertretern der Landesverbände komplettiert. Welche Teams in dieser Saison alle an den Start gehen und wer die Partien überträgt, erfahrt ihr hier:

Datum Uhrzeit Heim-Team Auswärts-Team Übertragung 09.08.2019 20.45 Uhr KFC Uerdingen Borussia Dortmund Sport1 / Sky 09.08.2019 20.45 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Nürnberg Sky 09.08.2018 20.45 Uhr SV Sandhausen Borussia Mönchengladbach Sky 10.08.2019 15.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FSV Mainz 05 Sky 10.08.2019 15.30 Uhr Wacker Nordhausen Erzgebirge Aue Sky 10.08.2019 15.30 Uhr SC Verl FC Augsburg Sky 10.08.2019 15.30 Uhr Alemannia Aachen Bayer 04 Leverkusen Sky 10.08.2019 15.30 Uhr 1. FC Magdeburg SC Freiburg Sky 10.08.2019 15.30 Uhr TuS Dassendorf Dynamo Dresden Sky 10.08.2019 15.30 Uhr FC 08 Villingen Fortuna Düsseldorf Sky 10.08.2019 15.30 Uhr SV Drochtersen/Assel FC Schalke 04 Sky 10.08.2019 15.30 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin Arminia Bielefeld Sky 10.08.2019 18.30 Uhr SSV Ulm 1. FC Heidenheim Sky 10.08.2019 18.30 Uhr KSV Baunatal VfL Bochum Sky 10.08.2019 18.30 Uhr Würzburger Kickers TSG 1899 Hoffenheim Sky 10.08.2019 20.45 Uhr Atlas Delmenhorst Werder Bremen Sky 11.08.2019 15.30 Uhr Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt Sky 11.08.2019 15.30 Uhr VfB Lübeck FC St. Pauli Sky 11.08.2019 15.30 Uhr VfL Osnabrück RB Leipzig Sky 11.08.2019 15.30 Uhr 1. FC Saarbrücken Jahn Regensburg Sky 11.08.2019 15.30 Uhr FSV Salmrohr Holstein Kiel Sky 11.08.2019 15.30 Uhr FC Oberneuland SV Darmstadt 98 Sky 11.08.2019 15.30 Uhr Germania Halberstadt Union Berlin Sky 11.08.2019 15.30 Uhr VfB Eichstätt Hertha BSC Sky 11.08.2019 15.30 Uhr SV Rödinghausen SC Paderborn Sky 11.08.2019 18.30 Uhr MSV Duisburg Greuther Fürth Sky 11.08.2019 18.30 Uhr Chemnitzer FC Hamburger SV Sky 11.08.2019 18.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1. FC Köln Sky 12.08.2019 18.30 Uhr Hansa Rostock VfB Stuttgart Sky 12.08.2019 18.30 Uhr Karlsruher SC Hannover 96 Sky 12.08.2019 18.30 Uhr Hallescher FC VfL Wolfsburg Sky 12.08.2019 20.45 Uhr Energie Cottbus FC Bayern München Ard / Sky

Wer überträgt / zeigt den DFB-Pokal im Livestream heute live?

Alle drei Sender bieten auch eine Möglichkeit an, die Spiele im Internet zu verfolgen. Während die Livestreams von Sport1 und der ARD kostenlos sind, kann man Sky Go nur als zahlender Kunde sehen. Hier geht es zu den entsprechenden Livestreams.

DFB-Pokal live verfolgen: Liveticker

SPOX bietet eine breite Palette an Livetickern an: Neben Fußball hat SPOX Tennis, Basketball, Eishockey und vieles mehr im Programm.

Beim DFB-Pokal werden nicht nur alle Spiele einzeln, sondern auch alle gleichzeitig stattfindenden Partien in der Konferenz begleitet. Hier findet ihr alle Liveticker.

DFB-Pokal: Finale 2020

In der Saison 2019/20 wird der Pokal zum 77. Mal ausgetragen, wobei das Finale am 23. Mai im Olympiastadion in Berlin stattfindet.

Der DFB-Pokalsieger qualifiziert sich für die Gruppenphase der nächsten Europa-League-Saison. Sollte der Pokalsieger bereits über die Bundesliga für die Europa League qualifiziert sein, rückt der Tabellensechste der Bundesliga nach.