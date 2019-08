Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart heute live: DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker

Zwischen Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart kommt es heute zum Aufeinandertreffen in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bundesliga-Unterhaus gegen 3. Liga. Das ist die Voraussetzung vor dem Duell zwischen den beiden Teams. Trotzdem verspricht die Partie eine spannende zu werden.

© getty

Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart: Anstoß und Spielstätte

Austragungsort des Matches ist die DKB-Arena in Rostock. 25.000 Zuschauer passen in das Stadion. Anstoß ist heute Abend um 18.30 Uhr.

Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart heute live im TV und Liveticker

Einzig und allein der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an der heutigen Pokal-Partie. Auch im Stream könnt Ihr dort die Partie verfolgen. Für beide Angebote müsst Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart live im Ticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben das Spiel live im TV zu sehen, müsst Ihr nicht verzweifeln. Mit dem SPOX-Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst von der ersten bis zur letzten Sekunde keine Szene.

Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart: Vorschau

Der VfB schaffte es in dieser Saison bislang auf vier Punkte in zwei Spielen. Der Tabellensechzehnte der abgelaufenen Bundesliga-Saison hat in diesem Jahr große Ambitionen und will zurück in die Bundesliga. Mit einem Sieg über Rostock könnte man für dieses Ziel das nötige Selbstvertrauen tanken.

Rostock hingegen hatte bislang einen noch eher holprigen Start in die 3. Liga. Nach vier Spieltagen stehen nur vier Punkte auf dem Konto der Rostocker. Und auch wenn ein Pokal-Sieg gegen Stuttgart heute auf dem Papier zunächst nicht wahrscheinlich ist, könnte ein Erfolg den nötigen Auftrieb für den Rest der Saison bringen.

DFB-Pokal: Erste Runde im Überblick

Auch wenn der VfB als Favorit in diese Partie geht, darf die Elf von Tim Walter Hansa heute nicht unterschätzen. Schließlich gab es schon die ein oder andere Überraschung in dieser ersten Pokal-Runde. Eine Übersicht aller Ergebnisse habt Ihr hier: