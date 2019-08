DFB-Pokal: So seht Ihr Energie Cottbus - FC Bayern München LIVE im TV und Stream

In der 1. Runde des DFB-Pokals 2019/20 empfängt Energie Cottbus den FC Bayern München. Wie Ihr das Spiel LIVE im TV und Stream seht, erfahrt Ihr von SPOX.

DFB-Pokal 2019/20: So seht Ihr Energie Cottbus - FC Bayern München LIVE im TV und Stream

Das Spiel läuft im Free-TV. Die ARD zeigt die Partie live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender geht um 20.15 Uhr auf Sendung. Als Moderator wird dabei Matthias Opdenhövel durch die Sendung führen, Florian Naß übernimmt den Kommentar des Spiels.

Wie alle Spiele im DFB-Pokal wird auch dieses (zusätzlich zur ARD-Ausstrahlung) von Sky übertragen.

Beide Sender streamen das Spiel live. Was die Kosten angeht, bleibt es wie bei den TV-Austrahlungen: Die ARD ist kostenfrei, Sky kostenpflichtig.

Energie Cottbus gegen FC Bayern München: So verfolgt Ihr das Spiel im Liveticker

Keine Zeit, um der TV-Übertragung zu folgen? Kein Problem, dafür gibt es unseren Liveticker. Hier verpasst Ihr garantiert nichts!

Energie Cottbus - FC Bayern München: Alle Infos zum Spiel

Gespielt wird am Montag, den 12. August, um 20.30 Uhr. Die Partie bildet damit den Abschluss der 1. Runde des DFB-Pokals. Austragungsort ist das Stadion der Freundschaft in Cottbus.

Unparteiischer der Partie ist einer der erfahrensten Bundesliga-Schiedsrichter: Sebastian Dankert. Ihm zur Seite stehen Markus Häcker und Rene Rohde als Assistenten und Florian Lechner als vierter Offizieller. Einen Video-Schiedsrichter gibt es nicht, dieser kommt erst ab dem Achtelfinale des DFB-Pokals zum Einsatz.

Der Pokal-Experte des Spiels ist übrigens Bayern-Coach Niko Kovac. Der gebürtige Kroate gewann in seiner Trainerkarriere 17 von 18 Pokal-Partien und in den vergangenen beiden Saisons jeweils den Titel. Einzige Niederlage: Das Finale 2017 ging für den damaligen Eintracht-Frankfurt-Trainer 1:2 gegen Borussia Dortmund verloren.

Von so einer Statistik können die Spieler von Cottbus-Trainer Klaus-Dieter Wollitz zur Zeit nur träumen, in der vergangenen Saison war für die Lausitzer bereits in der 1. Runde gegen den SC Freiburg Schluss. Auch in der Saison 2017/18 unterlagen die Cottbusser bereits in der 1. Runde, damals ging es gegen den VfB Stuttgart.

DFB Pokal: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

In der vergangenen Saison gewannen die Münchener Bayern den Titel, doch wer holte den Pott in den Jahren zuvor? Die Übersicht: