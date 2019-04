FC Bayern nach Beinahe-Blamage gegen Heidenheim: Eine Schallplatte mit Sprung

Der FC Bayern zittert sich mit 5:4 gegen Zweitligist Heidenheim ins Pokalhalbfinale - und prangert danach die immer wiederkehrenden Fehler an. Wie eine Schallplatte mit Sprung.

Niemand wollte so recht auf Mats Hummels eingehen, als er vor wenigen Tagen in Freiburg mehrfach darauf hinwies, dass der nächste Gegner 1. FC Heidenheim und nicht Borussia Dortmund heißt. Den Zweitligisten müsse man erst einmal bezwingen, bevor man sich voll und ganz dem Kracher am kommenden Samstag widmen könne, sagte er.

"Aber das Spiel davor scheint Euch ja nicht zu interessieren", rief er den anwesenden Reportern augenzwinkernd zu. "Wenn wir nur an Samstag denken, brennt da definitiv etwas an".

Er schaue sich immerhin häufig Partien der Heidenheimer an, ein guter Kumpel sei großer FCH-Fan, verriet er. "Ich kenne sogar einige Spieler da. Das ist fußballerisch echt eine gute Mannschaft."

Noten und Einzelkritik zu FC Bayern - Heidenheim: Lewandowski wieder unverzichtbar © getty 1/15 Wahnsinn! Der FC Bayern hat sich gegen Zweitligist Heidenheim knapp mit 5:4 durchgesetzt. Als dem fahrigen FCB in Unterzahl eine Blamage drohte stieg Lewandowski von seinem Torjäger-Olymp hinab und rettete den Rekordmeister. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 Sven Ulreich: Hatte wohl nicht damit gerechnet, an diesem Abend so häufig eingreifen zu müssen. Kassierte gegen den Underdog satte vier Gegentore. Vereitelte immerhin kurz vor Schluss das Fünfte. Note: 4,5. © getty 3/15 Joshua Kimmich: Feierte einen guten Einstand in die Begegnung, als er Goretzka das 1:0 servierte, ließ sich in der Folge aber von der kollektiven Unruhe anstecken. Kam gegen Heidenheim-Held Glatzel gleich zweimal zu spät. Note: 4,5. © getty 4/15 Niklas Süle: Wurde von Kollege Thiago in die Bredouille gebracht und senste in der Folge Andrich um. Erst gab es die Gelbe Karte, nach Betrachtung der Bewegbilder stellte Schiri Winkmann den Innenverteidiger vom Feld. Note: 4,5. © getty 5/15 Mats Hummels: Wirkte im ersten Durchgang alles andere als souverän. Nach der Pause dann stabiler und bereitete per Kopfballverlängerung Gnabrys Treffer zum 4:2 vor. Verursachte im Anschluss aber noch einen völlig unnötigen Elfmeter. Note: 4,5. © getty 6/15 Rafinha: Zur Pause mit einer negativen Zweikampfbilanz von 40 Prozent ausgewechselt. Nach vorne kam kaum etwas, hinten mit enormen Durchhängern. Note: 4,5. © getty 7/15 Thiago: Spielte einen fatalen Pass, der den Platzverweis von Süle provozierte. Ein Fehler, der das Spiel auf den Kopf stellte. In der ersten Halbzeit darüber hinaus mit ungewohnt vielen Schlampigkeiten, im zweiten Durchgang nur marginal besser. Note: 5 © getty 8/15 Leon Goretzka: Eröffnete den Torreigen an diesem Mittwochabend und zählte danach noch zu den etwas besseren Akteuren im roten Dress. Gewann zudem 80 Prozent seiner Duelle. Note: 3,5 © getty 9/15 James Rodriguez: Verlor vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich im Mittelfeld die Kugel und wirkte auch ansonsten gegen den Zweitligisten nicht sonderlich konzentriert. Gewann nur 42 Prozent seiner Zweikämpfe und musste zur Halbzeit raus. Note: 5,5 © getty 10/15 Serge Gnabry: Brauchte offenbar den Pausentee, um in Fahrt zu kommen. Wagte in der zweiten Halbzeit mehr, ging diverse Male ins Eins-gegen-Eins und stand beim 4:2 goldrichtig. Kurz vor Schluss setzte er die Kugel an die Unterkante der Latte. Note: 3,5 © getty 11/15 Franck Ribery: Wurde nach Süle-Rot "geopfert". Klatschte zwar mit Kovac ab, war aber überhaupt nicht einverstanden mit seiner Auswechslung. Sammelte bis dahin aber kaum Argumente, gewann nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5 © getty 12/15 Thomas Müller: Hatte in Halbzeit eins zu kämpfen, steigerte sich aber nach der Pause. Stellte zunächst sehenswert auf 2:2, um wenige Augenblicke später das zwischenzeitliche 3:2 durch Lewandowski vorzubereiten. Note: 3 © getty 13/15 Jerome Boateng: Kam für Ribery ins Spiel, um zu stabilisieren - mit mäßigem Erfolg: Gleich nach seiner Einwechslung fielen zwei Gegentore. Ließ sich auch in Halbzeit zwei überlaufen, was weitere Gegentreffer nach sich zog. Note: 4,5 © getty 14/15 Robert Lewandowski: Zeigte wieder einmal, wie abhängig die Bayern von ihm sind. Kam ins Spiel, bereitete Müllers Treffer vor, besorgte wenige Minuten darauf das 4:2 und markierte das siegbringende 5:4 vom Punkt. Note: 2 © getty 15/15 Kingsley Coman: Brachte Schwung ins Spiel der Bayern, seine Einwechslung zahlte sich merklich aus, weil der er teilweise zwei Gegenspieler gleichzeitig auf sich zog und Räume für Andere schaffte. Vernachlässigte dafür aber die Defensive. Note: 3,5

Glatzel und Schnatterer lassen Heidenheim träumen

Was anmutete wie das obligatorische Starkreden des nächsten Gegners, weil sich das für einen respektvollen Profi-Fußballer so gehört, sollte sich als dunkle Vorahnung entpuppen. Heidenheim brachte den großen Favoriten, den Rekordsieger, beinahe zu Fall.

Der Underdog vom Rande der Schwäbischen Alb führte zur Pause, weil die Bayern nach der frühen Roten Karte gegen Abwehrmann Niklas Süle überhaupt keine Ordnung fanden.

Der gebürtige Münchner Robert Glatzel sowie Klublegende Marc Schnatterer ließen den mitgereisten Anhang nach 45 Minuten von der Sensation träumen.

Robert Lewandowski: Die bayerische Lebensversicherung

Als der FCB - trotz Unterzahl - nach dem Seitenwechsel plötzlich alle Weichen auf ein halbwegs souveränes Weiterkommen stellte, schlug Heidenheim erneut zweimal zu, glich zum 4:4 aus. In Person von Glatzel, der also insgesamt drei Treffer erzielte.

Kurz vor Schluss behielt aber der eingewechselte Robert Lewandowski, der einmal mehr andeutete, wie abhängig die Bayern von seinen Toren sind, vom Elfmeterpunkt die Nerven und beendete alle Hoffnungen der aufopferungsvoll kämpfenden Gäste.

"Wenn vor dem Spiel einer gesagt hätte, dass neun Tore fallen, wäre wohl niemand auf ein 5:4 gekommen. Natürlich sind wir stolz auf diese Leistung", zeigte sich Heidenheim-Coach Frank Schmidt angetan von der Darbietung seiner Jungs.

Kräftig durchatmen hieß die Devise hingegen im Lager der Hausherren, ehe man sich an die Analyse wagte. Wie konnte es dazu kommen, dass eine Mannschaft, gespickt mit hochdekorierten Stars, nach vermeintlich komfortabler Führung noch einmal derart in die Bredouille gerät?

Kovac wütet: "Das geht einfach nicht"

Die Erklärungsversuche wirkten wie Blaupausen anderer Erklärungsversuche, als hätte man all das in der laufenden Saison bereits gehört. Mehrfach.

"Ich sage immer wieder, dass wir kompakt sein müssen. Das ist die Grundvoraussetzung", sagte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz nach der Begegnung und wütete: "Und dann kassieren wir vier Tore. Du darfst nicht vier Gegentreffer bekommen. Bei allem Respekt vor Heidenheim: Das geht einfach nicht. Das ärgert mich sehr."

Nicht nur er, auch seine Schützlinge ärgerten sich über die offenkundige Lernresistenz. "Wenn man 4:2 führt ist es egal, ob man mit sieben Mann spielt oder mit elf oder 15, du musst es eigentlich da schon über die Zeit bekommen", befand Süle.

Ähnlich hatte sich auch Kovac bei Sky geäußert: "Das darf nicht passieren, da musst du Beton anrühren und sehen, dass du das Spiel über die Runden bringst."

Leon Goretzka reihte sich nahtlos in die Das-darf-nicht-passieren-Fraktion ein. "Die ganz große Erkenntnis ist, dass wir vier Tore gekriegt haben gegen einen Zweitligisten. Das darf nicht passieren."

Immer die gleichen Fehler beim FC Bayern

Und doch passiert das, was eigentlich nicht passieren darf, seit Herbst vergangenen Jahres immer und immer wieder. Wie bei einer Schallplatte, die mit einem Sprung zu kämpfen hat: Das Herschenken von Führungen, die riesigen Löcher in der Abwehr, die Schludrigkeiten im Mittelfeld, die den jeweiligen Gegner zum Kontern einladen.

"Diese Sachen passieren uns zu häufig", weiß Hummels, der nach der Partie die "Unkonzentriertheiten" anprangerte, die beispielsweise zum Platzverweis von Süle und zum zwischenzeitlichen 1:1 führten.

Unkonzentriertheiten, die das Spiel in eine wilde Achterbahnfahrt verwandelten. Unkonzentriertheiten, die in der jüngeren Vergangenheit auch in der Bundesliga Spiele aus Bayern-Sicht in wilde Achterbahnfahrten verwandelten. So, dass der Serienmeister aus dem Süden derzeit zwei Punkte Rückstand auf den BVB hat.

FC Bayern: Der Blick geht in Richtung BVB

Nun, nachdem Heidenheim im wahrsten Sinne des Wortes DFB-Pokal-Geschichte war, widmeten sich Hummels und die anderen dann doch endlich dem Kracher am Samstag.

"Das wird eine richtig geile, temporeiche Partie", versprach der 30-Jährige mit Hinblick auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. "Das ist das geilste Spiel der Saison, darauf wartet ganz Deutschland", schwärmte Goretzka, der aber zu bedenken gab: "Dann müssen wir das besser machen als heute."

Kovac forderte: "Wir müssen uns steigern und zwar in allen Belangen." Wie das bewerkstelligt werden soll, verriet er allerdings nicht.