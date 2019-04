FC Bayern - FC Heidenheim 5:4: Pokal-Wahnsinn! Lewy verhindert FCB-Blamage

Angeführt vom eingewechselten Robert Lewandowski hat der FC Bayern eine Blamage im DFB-Pokal verhindert und mit Ach und Krach die Runde der letzten Vier erreicht. In einem verrückten Viertelfinale setzte sich der lange in Unterzahl spielende Rekordmeister nach einem 1:2-Pausenrückstand mit 5:4 gegen den 1. FC Heidenheim durch.

Bayern-Trainer Kovac verzichtete vor dem Liga-Gipfel gegen den BVB (Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) auf eine Großrotation. Boateng, Coman und Lewandowski wichen gegenüber dem 2:2 in Freiburg für Süle, Ribery und Gnabry. Müller rückte zunächst auf die Mittelstürmer-Position des Polen. Neuer stand wegen muskulärer Probleme erneut nicht im Kader.

Sein Ersatz Ulreich sollte gegen den Sechsten der Zweiten Liga mehr zu tun bekommen als gedacht. Der frühe Führungstreffer durch Goretzka (12.) gab den Münchnern keine Sicherheit - auch, weil Süle praktisch im Gegenzug die Rote Karte sah und Kovac zu einer taktischen Umstellung zwang. Boateng ersetzte den sichtlich angefressenen Ribery. Dadurch litt das ohne Lewandowski ohnehin limitierte Offensivspiel des Favoriten noch mehr.

Angeführt von einem starken Schnatterer witterte der Außenseiter aus Heidenheim seine Chance und nutzte die sich bietenden Räume. Glatzel und Schnatterer stellten das Spiel noch vor der Pause auf den Kopf, die sichtlich bedienten Bayern wurden von ihren Anhängern zur Pause mit Pfiffen in die Kabine begleitet.

Die Reaktion folgte nach dem Seitenwechsel: Müller, Lewandowski und Gnabry stellten die Weichen plötzlich auf Sieg für die Münchner. Die klinisch tot schienenden Heidenheimer kamen aus dem Nichts aber noch einmal zurück und trugen mit zwei weiteren Glatzel-Treffern zu einem immer verrückteren Spielverlauf bei. Der Favorit war es letztlich, der das bessere Ende für sich behielt - weil der eiskalte Lewandowski seinen Job erledigte.

Die Daten des Spiels FC Bayern - 1. FC Heidenheim

Tore: 1:0 Goretzka (12.), 1:1 Glatzel (26.), 1:2 Schnatterer (39.), 2:2 Müller (53.9, 2:3 Lewandowski (56.), 2:4 Gnabry (65.), 3:4 Glatzel (74.), 4:4 Glatzel (77.), 5:4 Lewandowski (84.)

Rote Karte: Süle (13.)

Der FCB traf im 28. Pflichtspiel in Folge - zuletzt gelang Anfang Oktober in der Liga beim 0:3 gegen Gladbach kein Treffer. Eine längere Torserie hatten die Bayern zuletzt zwischen März 2013 und April 2014, als sie in 61 Pflichtspielen am Stück trafen.

Lewandowski stand erstmals seit Ende Oktober (2. DFB-Pokal-Runde) in einem Pflichtspiel nicht in der Startelf des FCB.

Süle sah den ersten Platzverweis seiner Profikarriere.

Der Star des Spiels: Robert Lewandowski (FC Bayern)

Führte nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit die Aufholjagd der Gastgeber in Unterzahl an. Bereitete erst den Ausgleich durch Müller vor, traf anschließend doppelt. Es war ein weiterer Beleg dafür, wie wichtig der Pole für den FCB ist. Aufseiten der Heidenheimer glänzten Schnatterer, der seine Torbeteiligungen 19 und 20 im 28. Pflichtspiel dieser Saison sammelte, und Dreifach-Torschütze Glatzel.

Der Flop des Spiels: Thiago Alcantara (FC Bayern)

Beendete das Spiel wieder einmal mit einer Passquote über 90 Prozent. Einer seiner wenigen Fehlpässe war allerdings spielentscheidend. Mit seinem zu lässigen Chipball in unmittelbarer Sechzehnernähe provozierte der Spanier den Platzverweis von Süle (13.) und machte das Spiel für die Bayern unnötig spannend. Ebenfalls schwach: der zur Pause ausgewechselte James.

Der Schiedsrichter: Guido Winkmann

Der 45-jährige Polizeibeamte aus Kerken wurde schnell zum Feindbild der Zuschauer in der Allianz Arena, indem er Süle nach Absprache mit seinem Videoassistenten die frühe Rote Karte wegen Notbremse zeigte. Es war eine strittige Entscheidung, da Kimmich fast auf gleicher Höhe mit Süle stand, aber eine Entscheidung, die dem neutralen Zuschauer an diesem Mittwochabend ein unterhaltsames Pokal-Spektakel ermöglichte. In Hälfte zwei entschied Winkmann auf zwei berechtigte Elfmeter. Einer davon krönte die Bayern zum Sieger.