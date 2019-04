DFB-Pokal: Wer überträgt/zeigt die Pokalauslosung heute live

Heute um 18 Uhr findet im Deutschen Fußballmuseum die Auslosung für die Halbfinalspiele im DFB-Pokal statt. Wer die Ziehung live zeigt/überträgt, seht ihr hier bei SPOX.

Noch viel mehr Fußball, inklusive der Champions League, Europa League, Serie A, Premier League, Ligue 1 und La Liga gibt es in den Livestreams auf DAZN. Hole dir jetzt hier deinen ersten Gratis-Monat.

Nur noch vier Mannschaften kämpfen dieses Jahr noch um den begehrten DFB-Pokal-Titel. Am heutigen Sonntag werden die Paarungen zwischen dem FC Bayern, RB Leipzig, Werder Bremen und dem HSV ausgelost.

Wer überträgt/zeigt die DFB-Pokal-Auslosung?

Die Ziehung zum DFB-Pokal wird heute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein. Die ARD überträgt ab 18:00 Uhr live aus dem Dortmunder Fußballmuseum. Jessie Wellmer wird dort die Übertragung in der Sportschau moderieren, während DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Leitung übernimmt. Die Kugeln werden von der Nationalspielerin Lena Goeßling gezogen.

DFB-Pokale: Die Halbfinalspiele im April

Noch am Ende des Monats werden die Spiele im Halbfinale ausgetragen. Am Dienstag den 23. und Mittwoch den 24. April treffen die zugelosten Mannschaften aufeinander. Eine genaue Anstoßzeit wird vermutlich heute während der Auslosung bekannt gegeben.

Das Halbfinale: Ein Zweitligist unter drei Bundesliga-Vereinen

Unter den vier verbliebenen Teams ist der HSV der letzte Zweitligist im DFB-Pokal. Mit 2:0 hat sich Hamburg suverän gegen den SC Paderborn im Viertelfinale durchgesetzt. Auch Bremen hatte kaum Schwierigkeiten, in die nächste Runde einzuziehen. Ganz anders als Bayern und Leipzig. Der FCB erspielte ein spektakuläres 5:4 gegen Heidenheim, während sich Leipzig in der letzten Minute der Verlängerung gegen Augsburg rettete.

Das Viertelfinale in der Übersicht:

Datum Heim Ergebnis Auswärts Dienstag,

02.04.2019

18:30 Uhr SC Paderborn 07 0:2 Hamburger SV Dienstag,

02.04.2019

20:45 Uhr FC Augsburg 1:2 n.V. RB Leipzig Mittwoch,

03.04.2019

18:30 Uhr Bayern München 5:4 1. FC Heidenheim Mittwoch,

03.04.2019

20:45 Uhr FC Schalke 04 0:2 SV Werder Bremen

DFB-Pokal: Wer überträgt/zeigt die kommenden Spiele?

Neben der Auslosung gibt es auch die letzten drei ausstehenden Partien im Ersten zu sehen. Sowohl die Halbfinalspiele am 23. und 24. April, als auch das Finale am 25. Mai werden somit im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Aber auch der Pay-TV-Sender Sky hat alle restlichen Partien im Programm. Im Livestream auf Sky Go könnt ihr die Spiele ebenfalls live verfolgen. Während das Finale sicher im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird, entscheidet das heutige Los über die Austragungsorte der Halbfinalpartien.

Halbfinal-Auslosung: Rangnick wünscht sich HSV

In der Pressekonferenz am Freitag hat Ralf Rangnick bereits seinen Wunschgegner für das Halbfinale bekanntgegeben."Wenn Sie mich so fragen, wäre es Hamburg, aber nicht, weil es ein Zweitligist ist, sondern weil es ein Gegner ist, gegen den wir in dieser Saison noch nicht gespielt haben. Bayern würde mir im Finale reichen," meinte der Leipziger Trainer. Für RB wäre es der erste Pokal-Titel in der Vereinsgeschichte.

Die letzten zehn Pokalsieger: