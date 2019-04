DFB-Pokal: FC Augsburg - RB Leipzig heute im LIVE-TICKER

Der Tabellenfünfzehnte trifft im Rahmen des DFB-Pokal-Viertelfinals heute Abend auf RB Leipzig, den Dritten der Bundesliga-Tabelle. An dieser Stelle könnt ihr das Live-Spielgeschehen im LIVE-TICKER mitverfolgen.

FC Augsburg gegen RB Leipzig im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Die tabellarischen Ausgangspositionen in der Liga könnten verschiedener nicht sein. RB Leipzig belegt aktuell den dritten Tabellenplatz, der direkt in die Champions League führt. Anders der FCA, der weiterhin um den Klassenerhalt bangen muss. Aber wie heißt es so schön: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, weswegen wir uns auf ein spannendes Duell freuen dürfen.

Vor Beginn: Im laufenden Pokalwettbewerb bewiesen FCA-Profi Michael Gregoritsch (2 Tore) und Caiuby (1 Tor) die bisher größte Treffsicherheit. Auf Seiten des RB Leipzig erwiesen sich Timo Werner (2 Tore) und Jean-Kevin Augustin (1 Tor) als effektivstes Torjäger-Duo im DFB-Pokal.

Vor Beginn: Der RB Leipzig reist zum Gastspiel nach Augsburg mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen an. Zuletzt setzten sich die Leipziger auf Schalke mit 1:0 und zu Hause gegen Hertha BSC Berlin mit 5:0 durch.

Vor Beginn: Im DFB-Pokal trafen beide Teams bisher lediglich zweimal aufeinander. Dabei entschied der FC Augsburg beide Duelle für sich.

Vor Beginn: Das zweite Pokal-Abendspiel des Tages zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Das Schiedsrichter-Gespann bestehend aus Tobias Stieler (Schiedsrichter), Matthias Jöllenbeck & Christian Gittelmann (Assistenten) und Robert Kampka (4. Offizieller) übernimmt die Leitung der Pokal-Partie zwischen dem FCA und RB Leipzig.

FC Augsburg vs. RB Leipzig live: TV und LIVESTREAM

Das Viertelfinal-Duell zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig wird heute Abend live im Free-TV übertragen. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport 1, ist auch die ARD live vor Ort. Ab 20.15 geht Matthias Opdenhövel (Moderator) und Tom Bartels (Kommentator) live auf Sendung.

Neben der Ausstrahlung im TV, ist die Partie auch im Livestream der ARD verfügbar. Sky-Kunden sehen das Spiel via Sky Go im Livestream.

FC Augsburg - RB Leipzig: Direkte Aufeinandertreffen

Von zwei Partien abgesehen, waren alle direkten Vergleiche zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig enge Spiele. Dreimal hieß der Sieger am Ende FC Augsburg, zweimal RB Leipzig. Drei Direkt-Vergleiche endeten ohne Sieger.

Die letzten drei Direkt-Duelle zwischen dem FCA und RB Leipzig im Überblick (alle Bundesliga):

Datum Heim Gast Ergebnis 09.03.19 RB Leipzig FC Augsburg 0:0 20.10.18 FC Augsburg RB Leipzig 0:0 09.02.18 RB Leipzig FC Augsburg 2:0

FC Augsburg und RB Leipzig: Voraussichtliche Team-Aufstellungen