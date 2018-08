DFB-Pokal, 1. Runde: Titelverteidiger Eintracht Frankfurt blamiert sich beim SSV Ulm

91 Tage nach dem Coup von Berlin mit dem Triumph im Endspiel gegen den FC Bayern hat sich Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal als Titelverteidiger bis auf die Knochen blamiert. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter scheiterte in der ersten Runde beim Viertligisten SSV Ulm mit 1:2 (0:0).

Frankfurt ist damit der erste Pokalsieger seit 22 Jahren, der in der folgenden Saison bereits in der ersten Runde ausscheidet. Der 1. FC Kaiserslautern war 1996 als letzter Cup-Verteidiger in der ersten Partie gescheitert.

Wie schon bei der 0:5-Klatsche im Supercup gegen den FCB überzeugten die Frankfurter auch an der Donau überhaupt nicht. Die Treffer für den ehemaligen Bundesligisten erzielten Steffen Kienle (48.) und Vitalij Lux (75.). Goncalo Pacienca (90.) verkürzte nur noch.

In ihrem ersten Pokalspiel seit 17 Jahren hatten die Gastgeber, die nach einem Lizenzentzug und drei Insolvenzen mittlerweile SSV Ulm 1846 Fußball heißen, bereits nach 38 Sekunden die Chance zur Führung: Frankfurts neuer Torhüter Frederik Rönnow, beim 0:5 im Endspiel um den Supercup gegen Bayern München nicht der Souveränste, lenkte den Schuss von Lennart Stoll gerade noch an die Latte. Vor allem bei Standards waren die schon sehr homogen wirkenden Ulmer gefährlich.

DFB-Pokal: Die höchsten Siege aller Zeiten © getty 1/13 Seit 1952 wird der DFB-Pokal unter seinem heute bekannten Namen ausgetragen. Zumeist sind es die Überraschungen, die den speziellen Reiz des Wettbewerbs ausmachen. Doch wer hält den Rekord für den höchsten Sieg? SPOX zeigt die Top 10. © getty 2/13 Platz 10: 1. FC Nürnberg - VfV Hildesheim 11:0 (Viertelfinale, 1961/62). Zwei Jahre vor dem Start der Bundesliga feierte Nürnberg einen der höchsten Siege der DFB-Pokal-Geschichte und wurde am Ende der Saison deutscher Vize-Meister. © getty 3/13 Platz 10: Hamburger SV - Rot-Weiß Frankfurt 11:0 (3. Runde, 1980/81). Die Achtziger waren eine erfolgreiche Zeit für den HSV. Auch der höchste Pokalsieg der Hamburger stammt aus dieser Zeit, Horst Hrubesch erzielte einen Hattrick. © getty 4/13 Platz 10: BSV Brandenburg - Bayer 04 Leverkusen 0:11 (1. Runde, 1994/95). Nicht immer waren Ulf Kirsten und Trainer Dragoslav Stepanovic einer Meinung, in der ersten Runde 1994 lief allerdings alles nach Plan. Auch wenn es zur Pause erst 2:0 stand. © getty 5/13 Platz 9: VfL Osnabrück - SC Union 06 Berlin 12:1 (1. Runde, 1976/77). Obwohl der VfL Osnabrück in der Saison 1976/77 nur Zweitligist war, wurden sie ihrer Favoritenrolle gerecht. Reinhold Nordmann traf gleich vier Mal. © getty 6/13 Platz 7: Waldhof Mannheim - Lüssumer TV 12:0 (1. Runde, 1977/78). Mittlerweile spielt Waldhof Mannheim in der Regionalliga, vor gut 40 Jahren schossen sie den Lüssumer TV noch mit 12 Toren ab. Schon zur Halbzeit führte der damalige Zweitligist mit 8:0. © getty 7/13 Platz 7: VfB Stuttgart - Spandauer SV 12:0 (1. Runde, 1978/79). Sieben Tore gelingen einem Verein nur ganz selten, Dieter Hoeneß schoss sie gegen den Spandauer SV ganz alleine. Das ist bis heute alleiniger Rekord im DFB-Pokal. © getty 8/13 Platz 6: Stuttgarter Kickers - SpVgg Ansbach 13:0 (2. Runde, 1980/81). 1980/81 beendeten die Kickers die Zweitliga-Saison noch auf Rang drei und gewannen im Pokal mit 13:0, heutzutage spielt der Verein in der fünften Liga. © getty 9/13 Platz 5: Borussia Dortmund - BSV Schwenningen 14:1 (1. Runde, 1978/79). An den Rekord von Dieter Hoeneß kommt Wolfgang Vöge zwar nicht ganz ran, seine sechs Tore beim 14:1 gegen Schwenningen sind aber immerhin die zweitmeisten Tore im DFB-Pokal. © getty 10/13 Platz 4: TSV Gerbrunn - Wacker Burghausen 0:14 (1. Runde, 2003/04). Auch Wacker Burghausen hat in seiner Vereinsgeschichte schon bessere Zeiten erlebt. Der heutige Viertligist schrammt immerhin nur knapp am Podium für den höchsten Pokal-Sieg vorbei. © getty 11/13 Platz 3: Moselfeuer Lehmen - Kickers Offenbach 1:15 (1. Runde, 1980/81). Die Saison 1980/81 ging für Kickers Offenbach mit dem damals höchsten Sieg im Pokal zwar gut los, endete aber tragisch mit der verlorenen Relegation zur Bundesliga. © getty 12/13 Platz 2: FC Schönberg 95 - 1. FC Kaiserslautern 0:15 (1. Runde, 2004/05). Zur Halbzeit stand es noch 3:0, doch in der zweiten Halbzeit legten die roten Teufel richtig los. Sechsfacher Torschütze: Carsten Jancker. © getty 13/13 Platz 1: DJK Waldberg - Bayern München 1:16 (1. Runde, 1997/98). Der höchste Sieg aller Zeiten geht jedoch an die Bayern. Erneut war Carsten Jancker bester Torschütze, erzielte jedoch 'nur' fünf Treffer.

Eintracht: Nur noch sieben Pokal-Helden in der Startelf

Die Frankfurter hatten zunächst Mühe, sich zu finden, gute Ansätze machten sie sich oft durch ungenaue Pässe oder Nachlässigkeiten zunichte. Von den 14 Spielern, die an der Pokalsensation am 19. Mai in Berlin mitgewirkt hatten, standen auch nur noch sieben in der Anfangsformation. Es fehlten die abgewanderten Kevin-Prince Boatang, Omar Mascarell, Marius Wolf und Torhüter Lukas Hradecky sowie der angeschlagene Pokalheld Ante Rebic.

Mijat Gacinovic, Schütze des 3:1 im Finale, hatte zunächst die beste Chance der Eintracht (15.). Der Titelverteidiger hatte da schon mehr vom Spiel und nach anfänglichen Schwierigkeiten auch einige gute Gelegenheiten, in Führung zu gehen. Ulms Torhüter Christian Ortag allerdings entschärfte auch einen von Jetro Williams (26.), Luka Jovic traf den Pfosten (37.) und bekam einen Treffer wegen Abseits aberkannt (40.) - ebenso wie Sebastien Haller den vermeintlichen Ausgleich (60.).

Bezeichnenderweise ging Ulm, nach fünf Spielen in der Regionalliga Südwest Tabellenzweiter, nach einem Freistoß in Führung: Kienle nutzte die Verwirrung der Frankfurter, nachdem Adrian Morina zunächst an den Pfosten geköpft hatte. Den Pfosten traf später auch der Frankfurter Juan De Guzman (65.), dann konterten die Ulmer den Favoriten aus: Lux war nach einem Befreiungsschlag von Luigi Campagna mit Ball schneller als Hernandez Salcedo ohne und behielt vor Rönnow die Nerven.

