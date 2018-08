DFB-Pokal 1. Runde live sehen: Datum, Mannschaften, TV-Übertragung

Am kommenden Wochenende steigt die erste Runde der neuen Saison im DFB-Pokal. Während für die Bundesligisten die erste Pokalrunde lediglich der lockere Pflichtspielauftakt sein soll, ist sie für die meisten Amateurklubs das Spiel des Jahres. Hier erfahrt Ihr, welche Teams wann spielen und wo die 32 Begegnungen im TV und Livestream zu sehen sein werden.

Titelverteidiger ist die Eintracht aus Frankfurt, die erst vor wenigen Monaten das Finale in Berlin völlig überraschend gegen den FC Bayern München gewannen. Die erste Runde des DFB-Pokals ist aber immer wieder für Überraschungen gut. In der vergangenen Saison scheiterten mit dem Hamburger SV und dem FC Augsburg gleich zwei Bundesligisten in der ersten Runde.

Wann findet die 1. Runde des DFB-Pokals statt?

Die 32 Partien finden zwischen Freitag, den 17. August, und Montag, den 20. August statt. Das Gros der Spiele istr jedoch am Samstag und Sonntag terminiert.

DFB-Pokal: Welche Teams nehmen teil?

Automatisch für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert sind alle Erst- und Zweitligisten der vergangenen Spielzeit, sowie die ersten vier Teams aus der 3. Liga. Die weiteren 24 Teilnehmer qualifizieren sich über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände des DFB. 21 davon sind die Verbandspokalsieger und die restlichen drei Mannschaften sind Vertreter aus den drei größten Verbänden aus Bayern, Westfalen und Niedersachsen.

Dieses Jahr sind sechs Fünftligisten dabei. Der SV Linx spielte in der vergangenen Saison sogar in der sechsten Liga und war damit der klassentiefste Verein bei der Qualifikation. Titelverteidiger Eintracht Frankfurt trifft auf den Regionalligisten SSV Ulm und der FC Bayern München muss beim SV Drochtersen/Assel aus Niedersachsen antreten.

DFB-Pokal 1. Runde live im TV und im Livestream sehen

Alle 32 Begegnungen sind live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Zudem bietet der Sender einen Livestream für alle Kunden bei Sky Go an.

Das Montagabendspiel zwischen Greuther Fürth und Borussia Dortmund ist auch im Free-TV bei der ARD zu sehen. Die Übertragung der letzten Partie beginnt um 20.15 Uhr. Auch hier bietet der Sender einen kostenlosen Livestream auf der Homepage an.

Highlights der Begegnungen können in der Sportschau am Samstag und am Sonntag jeweils um 18 Uhr angesehen werden. Zudem zeigt die ARD im Anschluss an das Montagsspiel die Zusammenfassungen der weiteren Partien des Tages. Das ZDF ist am Samstagabend um 23 Uhr mit dem aktuellen Sportstudio mit weiteren Highlights am Start.

© getty

DFB-Pokal: Die Partien am Freitag, den 17. August

Anpfiff Heim Auswärts 20:45 Uhr SV Wehen FC St. Pauli 20:45 Uhr 1. FC Magdeburg SV Darmstadt 98 20:45 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 FC Schalke 04

DFB-Pokal: Die Partien am Samstag, den 18. August

Anpfiff Heim Auswärts 15:30 Uhr SV Linx 1. FC Nürnberg 15:30 Uhr SV Rödinghausen Dynamo Dresden 15:30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1899 Hoffenheim 15:30 Uhr SV 07 Elversberg VfL Wolfsburg 15:30 Uhr TuS Dassendorf MSV Duisburg 15:30 Uhr 1. CfR Pforzheim Bayer Leverkusen 15:30 Uhr SSV Ulm 1846 Eintracht Frankfurt 15:30 Uhr Wormatia Worms Werder Bremen 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel Bayern München 18:30 Uhr TuS Erndtebrück Hamburger SV 18:30 Uhr RW Oberhausen SV Sandhausen 18:30 Uhr Erzgebirge Aue FSV Mainz 05 20:45 Uhr Hansa Rostock VfB Stuttgart

DFB-Pokal: Die Partien am Sonntag, den 19. August

Anpfiff Heim Auswärts 15:30 Uhr Viktoria Köln RB Leipzig 15:30 Uhr TSV Steinbach FC Augsburg 15:30 Uhr BSG Chemie Leipzig Jahn Regensburg 15:30 Uhr Weiche Flensburg 08 VfL Bochum 15:30 Uhr BFC Dynamo 1. FC Köln 15:30 Uhr 1. FC Lok Stendal Arminia Bielefeld 15:30 Uhr SSV Jeddeloh II 1. FC Heidenheim 15:30 Uhr Karlsruher SC Hannover 96 15:30 Uhr RW Koblenz Fortuna Düsseldorf 18:30 Uhr BSC Hastedt Borussia Mönchengladbach 18:30 Uhr TSV 1860 München Holstein Kiel 18:30 Uhr Carl Zeiss Jena Union Berlin

DFB-Pokal: Die Partien am Montag, den 20. August