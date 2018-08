1. FC Magdeburg - Darmstadt 98 heute live im DFB-Pokal: TV, Livestream, Liveticker

Zwischen dem 1. FC Magdeburg und Darmstadt 98 kommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Duell zweier Zweitligisten (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt es alle Informationen zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und im Internet.

In der 2. Liga stehen sich die beiden Mannschaft erst am 12. Spieltag am 4. November gegenüber. Im Pokal müssen sie schon in der 1. Runde gegeneinander antreten.

1. FC Magdeburg gegen Darmstadt 98: Wann und wo findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und Darmstadt 98 ist für den heutigen Freitag, den 17. August, angesetzt. Um 20:45 Uhr wird die Partie in der MDCC-Arena in Magdeburg angepfiffen.

1. FC Magdeburg gegen Darmstadt 98 heute live im TV und Livestream

Nur die Partie zwischen Fürth und dem BVB ist live im Free-TV zu sehen. Alle anderen Spiele überträgt der Pay-TV-Sender Sky.

Das Zweitligaduell Magdeburg gegen Darmstadt können die Kunden dabei sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz sehen. Die Vorberichterstattung startet ab 20:30 Uhr. Das Einzelspiel kommentiert Toni Tomic, in der Konferenz ist Michael Leopold als Kommentator eingeteilt.

Sky bietet über Sky Go natürlich die Partie sowie die Konferenz im Livestream an. Darüber hinaus zeigt der Sender ab 22:45 Uhr in Alle Spiele, alle Tore die Highlight-Zusammenfassung der Partie.

1. FC Magdeburg gegen Darmstadt 98 im Liveticker

Wer über kein Sky-Abonnement verfügt, kann alternativ den Liveticker auf SPOX verfolgen. Mit diesem verpasst ihr ebenfalls nichts!

1. FC Magdeburg: Erstes Spiel gegen Darmstadt

In der langen Vereinshistorie der beiden Vereine ist es das erste Aufeinandertreffen. Dementsprechend gibt es auch keinen Favoriten im Duell der Zweitligisten. "Magdeburg war mit das härteste Los, das für uns im Topf gewesen ist. Wir treffen auf eine sehr starke Mannschaft, die robust und körperlich, aber auch spielerisch gut ist", sagte Darmstadts Trainer Dirk Schuster über die Auslosung.

Darmstadt 98: Schuster kehrt zurück

Für Schuster ist es zudem eine ganz besondere Begegnung. Der Übungsleiter spielte von 1988 bis 1990 beim 1. FC Magdeburg. "Schon damals war die Stimmung sehr gut, aber im neuen Stadion ist es noch bedeutend lauter. Magdeburg hat fantastische Fans, die richtig Alarm machen. Es wird uns ein Hexenkessel erwarten", gab Schuster auf der Pressekonferenz vor dem Match zu Protokoll.

